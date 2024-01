Na konci podzimní části sezony mluvil Jan Sekera o tom, že budete shánět místo sebe nového trenéra. A nového kouče už ve Slovanu znají. „Povedlo se nám sehnat nového trenéra. Přichází můj kamarád, kterého znám od dětství. Je to také rodák z Trutnova a má bohaté zkušenosti s ligovým fotbalem jako hráč. Jako trenér vedl Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov. Je to Jan Kraus,“ představil kormidelníka Sekera.

Co si od příchodu nového trenérského velení slibuje vedení klubu? „Je to posílení trenérského týmu a hlavně nezaujatý pohled na mužstvo. O kvalitách trenéra nemá smysl polemizovat,“ řekl Sekera, který se tak bude chtít znovu po vyléčení zranění přesunout na hřiště. A na chodu klubu se bude nadále také podílet. „Pokud to půjde, tak bych chtěl hrát. Budu zastávat funkci kondičního trenéra a budu zajišťovat finance pro A tým,“ nastínil své plány dnes už bývalý kouč Slovanu.

Sokoleč straší na startu přípravy odchod Peterky. Zamíří kanonýr jinam?

Ten také hned po podzimní části sezony předeslal, že bude chtít mužstvo doplnit a posílit. To splnil a dokonce prozradil konkrétní jména. Jde hlavně o navrátilce, kteří na Slovanu již hráli. „Mužstvo bude doplněno a to platí. Vrací se zkušený Jaroslav Havrda, Lukáš Jiráň z Německa a František Kafka. Přijde ještě zkušený hráč do středu pole, u kterého záleží, jak se bude jevit,“ podotkl Sekera.

Dobrou zprávou pro vedení klubu i fanoušky je fakt, že nikdo neodešel.

Fotbalisté poděbradského týmu vstoupili do zimní přípravy 16. ledna. V prvním týdnu je čekaly dva tréninky, pak bude jejich tréninkový proces o mnoho náročnější. „Další dva týdny bude příprava probíhat od pondělí do pátku. A tento desetidenní blok bude zakončen zápasem s okresním týmem Křince,“ uvedl Sekera.

Slovan uspořádá i krátké soustředění, nebude ale horské. „Soustředění určitě bude. Bude to dva nebo tři dny, ale pouze jako stmelovací prvek. Trénovat budeme v Poděbradech.“

Prohlédněte si fotogalerii z okresního derby Slovan Poděbrady - Slovan Lysá nad Labem (2:0)

Cele z lázeňského města by měl během zimní přípravy sehrát čtyři přípravné zápasy a generálku na trávě. „Soupeři jsou okresní přebor, I.B třída, I.A třída a krajský přebor. Slibuji si hlavně sehrání týmu, který má dvaadvacet členů,“ dodal hrající manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

Přípravné zápasy