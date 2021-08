Fotbalisté obsadili kemp v Horním Bradle na Pardubicku nedaleko vodní nádrže Seč, kde mají zázemí na vysoké úrovni. „Kromě několika travnatých ploch jsou tu i nohejbalové kurty, bazén, ale i wellness centrum. Je zde i kvalitní stravování. Všichni jsou z toho nadšení,“ povídal Fiferna.

To, že na jedno soustředění jely desítky dětí od minipřípravky po žáky má svůj důvod. „Je tu obrovská šance, že se mezi sebou poznají fotbalisté napříč kategoriemi. Díky tomu pak k sobě mají blíž. Pro děti je úžasné, že kromě dvoufázových tréninků tady mají i mnoho další zábavy,“ říká předseda Polabanu. „Také jsem si všiml, že když mají navečer volný program, nakonec si kolikrát vezmou míč a jdou si zase kopat,“ směje se Fiferna, se kterým na soustředění vyrazilo hned 11 trenérů mládeže.

O svých plánech na rozvoj klubu vyprávěl i místopředsedovi OFS Nymburk Tomáši Koníčkovi, kterému předal výroční zprávu a také ho pozval na návštěvu kempu, aby mu ukázal, jak nyní Polaban funguje. „Byl jsem se jeden den podívat a je skvělé sledovat, jak je jeden z našich největších okresních klubů na vzestupu. Společné soustředění několika kategorií může být inspirující i pro ostatní kluby. Z plánů Polabanu jsem nadšený,“ řekl Koníček.

„A“ tým Polabanu pro letošní ročník opustil divizi a přihlásil „pouze“ krajský přebor, kam by chtěl zapracovat co nejvíce odchovanců. „Právě proto chceme vrhnout naše síly především do mládeže, aby tomu tak bylo i do budoucna. Věřím, že se nám to daří a rádi bychom ještě rozšířili trenérský tým,“ řekl Fiferna, který s novým výkonným výborem vyvedl klub z dluhové pasti, do které se dříve dostal.

Polaban odstartuje soutěžní zápasy už tuto neděli (18:00), kdy jeho áčko hraje 1. kolo poháru SKFS v Žiželicích (I.B třída). První zápas krajského přeboru pak hraje v sobotu 14. 8. (17:00), kdy zavítá na hřiště loni sedmého týmu tabulky (nedohraná sezona), do Nespek. Stejně tak 14. 8. začínají hrát dorostenci a žáci v krajském přeboru. Starší a mladší přípravka, stejně jako minipřípravka nastupuje až později do okresních soutěží.