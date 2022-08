Fotbalový memoriál v Přehradí začal utkáním domácího celku s rezervou Sokolče. Dlouho to vypadlo na těsné vítězství Předhradí, ale Sokoleč dokázala vyrovnat a pak se lépe vypořádala s penaltovou loterií. Druhé semifinále bylo jasnou záležitosti velimské rezervy, která porazila velimský dorost vysoko 7:0.

Souboj o třetí příčku domácí borci opět nezvládli a po porážce 1:2 od dorostu Velimi skončili poslední. Dorostenci tak byli třetí.

Ve finále si sokolečská rezerva vyšlápla na rezervu Velimi a porazila ji o dva góly 4:2. Sokoleč se tak mohla radovat z prvenství, na velimské béčko zbylo druhé místo.

Nejlepším hráče turnaje pořadatelé vyhlásili Davida Nejedlého z velimské rezervy, nejlepším brankářem pak byl vyhodnocen Vlastimil Černý z béčka Sokolče.

„Jsme spokojeni s tím, že se turnaj vůbec odehrál. Nakonec to dopadlo dobře,“ uvedl Ondřej Matějka, trenér a funkcionář předhraďského klubu, který tak narážel na fakt, že v týdnu před turnajem svoji účast odmítly Cerhenice. Pořadatelé tak na poslední chvíli sehnali velimský dorost. „Méně už jsme spokojeni s naší hrou,“ přiznal Matějka. „Měli jsme čtyři týmy, ale dalo nám to dost práce. Obvolali jsme velké množství klubů. Dopadlo to dobře, vstříc nám vyšel velimský dorost,“ dodal Matějka.

Papírovým favoritem klání byla Velim B, ta ale ve finálovém mači narazila. „Přestože jsme měli kvalitní sestavu, nepotvrdili jsme roli favorita a skončili jsme na druhém místě. Ve finálovém utkání nám oproti soupeři chybělo větší nasazení a nedokázali jsme se prosadit jeden na jednoho. I tak jsme si vytvořili nějaké šance, ale v zakončení nám bohužel chyběla přesnost,“ okomentoval druhou pozici na turnaji trenér velimské rezervy Jiří Ptáček.

Výsledky

Semifinále

Předhradí – Sokoleč B 1:1, penalty 2:4

Velim B – Velim dorost 7:0

O 3. místo

Předhradí – Velim dorost 1:2

Finále

Sokoleč B – Velim B 4:2