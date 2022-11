Ráno v 10 hodin pro ně přijel do Sadské autobus a jelo se do Berlína, kde si nejdřív prohlédli Olympijský stadion a v 17.30 začalo utkání. Vladimír Darida se na hřišti v domácím dresu neobjevil, zato za hosty odehrál celé utkání Alex Král. Hertha vedla 1:0, Schalke pět minut před koncem vyrovnalo, ale domácí vstřelili v 88. minutě vítězný gól a na stadiónu propukla neskutečná atmosféra. V hledišti bylo více než šedesát tisíc diváků. Chorály, pokřiky a závěrečná děkovačka, to byly neskutečné zážitky. Kluci a děvčata si to na tribuně užívali, spousta z nich si totiž před zápasem zakoupila šály a zapojili se do oslav.