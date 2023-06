/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalový klub v Poříčanech slavil sto let od svého založení. A při oslavách pořadatelé mysleli také na dobrou věc. Celá akce měla charitativní nádech a vynesla díky velkému počtu diváků i díky příspěvku od oblíbeného týmu plného osobností z oblasti sportu a kultury Real Top Praha částku sto čtyřicet šest tisíc.

Fotbalový klub SK Poříčany slavil sto let od svého založení. Přijel Real Top Praha | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Byly to vydařené a důstojné oslavy stoletého výročí. Pořadatelé si dali záležet. A na charitu se vybrala tučná částka. „Celkem se za vstup a příspěvky několika sponzorů vybralo krásných sto šestnáct tisíc, ke kterým ještě tým Real Top Praha přidal dalších třicet tisíc. Celých sto čtyřicet šest tisíc se rovnoměrně rozdělilo pro Adrianku Fialovou, která je jediná v republice mutací DDX3X genu a spolek Down Syndrom, který sdružuje přes tři sta rodin a pomáhá jim k jednoduššímu životu,“ uvedl předseda poříčanského klubu Jiří Koula.

Všemu přecházela velká dřina při přípravách. „Přípravy byly dost dlouhé a náročné, ale stálo to za to. Na charitu se vydělala krásná částka, za kterou jsme vděční a hlavně slýcháme velké pochvaly,“ těšilo Koulu, v minulosti obávaného kanonýra.

Také přítomní diváci byli hodně spokojení. „Reakce od diváků jsou velice kladné. Program byl dobře naplánován, vše probíhalo v rámci možností hladce a nálada byla strašně klidná a pohodová. Také si hodně chválí velký výběr jídel, možnost koktejlů,“ podotkl předseda slavícího klubu, jehož A tým hraje nejvyšší krajskou soutěž.

V rámci oslav klub také ocenil řadu bývalých i současných funkcionářů a hráčů. „Ocenili jsme celkem osmnáct bývalých hráčů a funkcionářů klubu. Byli to všechno převážně lidi, kteří za klub odehráli mnoho let a nebo také mnoho let pomáhali ve vedení klubu. Byli mezi nimi dokonce i hráči, kterým je už neskutečných devadesát let a patří tak k nejstarším fanouškům klubu. Všichni ocenění si to za svou práci určitě zasloužili,“ řekl Koula.

Pořadatele potěšila i výborná návštěva během celého dne. „Musím říct, že toho jsme se hodně báli, protože asi v šesti okolních obcích také pořádali různé akce. Ale nakonec jsme počtem byli velice překvapeni. Všem, kteří přišli a podpořili dobrou věc, ještě jednou tímto děkujeme. Bez diváků by to takhle skvěle nedopadlo,“ dodal předseda poříčanského klubu Jiří Koula.