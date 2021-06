Fotbalové hvězdy přijedou slavit do Krchleb. Představí se zde Slavia i Sparta

Slavit se bude ve velkém. Fotbalový klub TJ Sokol Krchleby oslaví pod záštitou obce výročí devadesáti let od svého založení. A přijedou fotbalové hvězdy doby nedávno minulé. Do Krchleb zamíří staré gardy pražské Slavie i Sparty. Bude se tedy rozhodně na co dívat.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Krchleby - Rožďalovice B (4:2) | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Oslavy budou probíhat po dva víkendové dny a to 19. a 20. června. Sobotní program začne už v 8.30 hodin turnajem přípravek, kterého se zúčastní Struhy, Kostomlaty nad Labem, Kostelní Lhota, Bobnice, Všejany a domácí tým. V 15 hodin se na hrací plochu postaví staré gardy Krchleb a Rožďalovic. Vrcholem prvního dne bude utkání A týmu Krchleb proti jedenáctce internacionálů Slavie Praha, v jejímž dresu nastupují Pavel Kuka, Ivo Ulich, Martin Hyský, Jaromír Jindráček, Jiří Jeslínek, František Veselý, David Kalivoda, Lukáš Došek a další. Ve 20 hodin pak zahraje DJ Martin Tylchert. Nehasil: Věřím, že půjde do krajů a okresů více peněz na rozvoj fotbalu Přečíst článek › V neděli se fotbalovým nadšencům pro změnu představí jedenáctka internacionálů pražské Sparty. Zápas začne také v 17 hodin. Za rudé barvy nastupují Jiří Novotný, Jaromír Blažek, Luděk Stracený, Václav Koloušek, Marek Kincl, Miloslav Denk, Aleš Bažant, Jan Flachbart a další. Hlavním rozhodčím duelu bude oblíbený Pavlín Jirků. Občerstvení je zajištěno po celou dobu oslav, akce se bude konat za dodržení platných hygienických opatření.