„V dnešní přetechnizované době, kdy děti dokážou snadno ovládat počítače, tablety a telefony již od raného věku, je těžké je dostat ke sportu. My se o to snažíme již několik let a myslím, že když se podívám na počty účastníků, tak se nám to daří. " říká Jan Sirový z pořádající společnosti.