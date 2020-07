Fotbalová Sparta Kolín hledá nové trenéry. Přispívá i na licenci

Fotbalový klub Sparta Kolín hledá do svých řad trenéry mládeže. Především do kategorie přípravky. „Jde o hlavního trenéra kategorie U7, což je ročník narození 2014. Podmínkou pro přijetí je minimálně licence C a zkušenost s trénováním přípravek,“ uvedl šéftrenér přípravek Jan Pikner.

