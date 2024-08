Minulá sezona se jim povedla na jedničku s hvězdičkou. Po celou sezonu se drželi na čelních pozicích tabulky nejvyšší krajské soutěže, nakonec skončili na parádním druhém místě za suverénem z Milína. Fotbalisté Poříčan měli formu, což potvrzovali i výsledkově. Díky tomu jim do klína spadl zasloužený postup do divize. Hozenou rukavici ale klub nesebral a skok o patro výš neakceptoval.

Rozhodování, zda postoupit či ne, nebylo určitě snadné. Své si k tomu řekli hráči, ale hlavně vedení spolu s trenérem mužstva. „Řeklo si k tomu své asi sedm lidí z vedení a já. Hlasovali jsme a hlasování vyznělo jasně proti,“ prozradil postoj klubu na konci minulého soutěžního ročníku poříčanský kormidelník Miroslav Doležal. „Za mě to ale byla snová sezona. Skončit na druhém místě v přeboru je úspěch,“ usmál se kouč.

Mužstvo v závěru sezony postihla marodka a trenér Doležal skládal tým, jak mohl. „Dojížděli jsme to s kluky z béčka. To bylo vlastně také plus, proč jsme divizi nevzali.“

Finanční stránka hrála v rozhodování jen malou roli, ale přece jen tato otázka zazněla. „Kvůli financím to nebylo. I když na druhou stranu velké vzdálenosti na zápasy by také znamenaly větší výdej peněz,“ uznal kouč poříčanského celku.

Ten si ale také zároveň uvědomil sportovní stránku věci a fakt, že skok do divize je celkem velký. „Je to tak. My jsme v soutěži vyhrávali, bavilo nás to a máme v kabině srandu,“ přidal další důvod Doležal.

Navíc by bylo nezbytné kádr doplnit a posílit. „Jenže není vůbec jednoduché sehnat hráče. Také by se nám mohlo stát, že se nám nebude v divizi dařit a v pátém kole by se to rozsypalo a zhroutilo. Koukali jsme vlastně i do budoucnosti. V divizi bychom se plácali a třeba hráli druhé housle. Takovou kvalitu zase nemáme,“ přiznal trenér.

V týmu sází hlavně na dobrou pohodu a týmovost. „Máme výbornou partu, kdy spolu posedíme a o to jsme nechtěli přijít,“ culil se lodivod Poříčan.

A co sezona následující? Budou ambice týmu zase nejvyšší? A co případný postup? „Chceme se zkusit porvat o postup do divize. Kdybychom soutěž vyhráli, postup bychom vzali, jinak ne,“ uvedl už před prvním mistrovským utkáním nového soutěžního ročníku kouč. „Bude to ale těžké, bude to hodně nabité. V soutěži je více těžkých soupeřů jako Psáry, Nespeky, nebo Čáslav,“ dodal Miroslav Doležal.