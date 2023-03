Radek Hanuš dříve působil u rezervního týmu hrajícího okresní přebor a před půl rokem se přesunul k áčku k Vlkovi. Spolu dostali mužstvo po pádu z krajského přeboru na třetí příčku tabulky I.A třídy skupiny B. Nyní má nového parťáka, a tím je pro okresní příznivce dobře známý Martin Škarecký. Ten prostředí v Polabanu velice dobře zná, strávil zde několik posledních sezon.

Sokoleč lanaří posily, zatím marně. Jsme z toho kyselí, řekl kouč Hlavatý

U Martina Škareckého jde o první trenérské angažmá. „Jsem v očekávání. Jsem zvědavý, jaká to pro mě bude zkušenost,“ řekl sedmatřicetiletý borec, který toho na hřišti zažil opravdu hodně. Hájil třeba barvy Rožďalovic, Benátek, Velimi, Neratovic, Polabanu Nymburk nebo zkoušel štěstí v Mladé Boleslavi.

Nyní je před ním nová výzva. „Je to pro mě možnost, jak nadále zůstat blízko u fotbalu. Když už mi zdravotní stav nedovolí jít na hřiště jako hráč. Budu se snažit předat své zkušenosti a znalosti klukům, aby se oni i celý tým posunuli výš. Aby se kluci zlepšili, je to pro ně zase nový impulz,“ řekl jeden z trenérů Polabanu Martin Škarecký.

I on přiznal, že s přípravou týmu pomáhal od samého začátku zkraje ledna. „Začali jsme všichni tři. Teď se rozhodlo,“ hlesl sedmatřicetiletý muž, který zřejmě definitivně pověsil „hráčské“ kopačky na hřebík.

Spousta fanoušků jistě věří, že by měl ještě co nabídnout coby hráč na place. Co tedy varianta hrajícího trenéra? „Hrát bych chtěl. Jenže my to neumožňuje zdravotní stav. Mám dlouhodobé svalové problémy a už jsem se nechtěl dál trápit. Hraní je ukončeno,“ dodal Martin Škarecký.