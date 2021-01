Fotbalistům už měla tento týden začít neoblíbená zimní příprava. Ale vzhledem k tomu, že nižší soutěže byly kvůli koronaviru zastaveny, už se možná i ti největší lenoši těší na to, až si nazují běžecké boty a vyrazí nabírat kondici. To se zatím týká jen profesionálů, ti už náročné tréninkové dávky polykají.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

A jak to bude v okresních týmech? To je zatím ve hvězdách. „My jsme dotrénovali 17. prosince a nyní bylo volno. Teď bude asi minimálně do 10. ledna klid. Je potřeba, aby se kluci sami udržovali, něco mají nastavené. Rádi bychom začali co nejdřív, ale je otázka, kdy to bude možné,“ uvedl trenér divizního Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.