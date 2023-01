Pro jarní část sezony se Roman Herzán vydává do zahraničí, hrát budete v Rakousku. „Jedná se o tým SC Hartl Haus Echsenbach který hraje Erste Klasse. Mělo by se jednat o srovnatelnou soutěž s naší I.A třídou nebo krajským přeborem. Uvidíme, jak to bude v reálu vypadat,“ uvedl pro Deník urostlý fotbalista.

Na cestování k našim jižním sousedům ale nebude sám. Bude jezdit s parťákem z Dobrovice, o čtyři roky mladším Dominikem Kocourkem. „Ten to celé zařídil, protože už před začátkem této sezony byl v kontaktu s lidmi z Rakouska. Nabídka, kterou jsme dostali, pro nás byla zajímavá a nebylo o čem,“ přiznal devětadvacetiletý forvard.

Poslední půl sezony strávil v divizní Dobrovici, kam přišel z poděbradské Bohemie. A rozhodně nehrál v mužstvu druhé housle. „Jsem se svým účinkováním v Dobrovici spokojený. Se vší pokorou se nebojím říct, že jsem pro tým měl přínos, který se ode mě jako útočníka očekává,“ nebál se ohodnotil svoji štaci a své výkony na place.

Jenže dost často nenastupoval v Dobrovici v základní sestavě. I to hrálo při jeho rozhodování o změně dresu roli. „Nutno přiznat, že moje kondice nebyla úplně ideální, a tak jsem ani neměl problém, když jsem nenastoupil v základní sestavě. Ale to, co mě štvalo, byl čas na hřišti, který jsem celkově za patnáct zápasů dostal. Daří se vám, dáváte důležité góly a během pár zápasů se z vás stane náhradník na posledních patnáct až dvacet minut. Pak víte, že v tomto dál pokračovat nechcete a řešíte co dál,“ prozradil Herzán.

Na podzim dokázal soupeřům v divizní skupině C nasázet sedm gólů. A to není špatný počinek. „Když si uvědomím, že jsem odehrál jen šest set patnáct minut, tak jsem se sedmi góly spokojený,“ hlesl útočník.

Nyní jej tedy čeká nová výzva. Noví hráči, nové prostředí, nová fotbalová kultura. Je na co se těšit. „Možná to bude znít vtipně, ale těším se, že provětrám angličtinu, naučím se alespoň základy němčiny. Jasně, že se těším, protože společně s námi klub přivedl i šikovné kluky z Turecka, se kterými by to mohlo fungovat skvěle, podle toho, co jsem je viděl na tréninku,“ vyhlíží nové působiště.

V zimní přestávce řešil i jiné možnosti. „Měl jsem nabídku od trenéra Jeřábka z Újezdu. Bohužel jsem mu podruhé během půl roku musel dát košem, protože už jsem měl podepsanou smlouvu v Rakousku,“ dodal Roman Herzán.