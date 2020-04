Fotbalista Petr Vobořil: Zajít si po tréninku na jedno mi chybí

Sezona pro amatérské fotbalisty skončila, to je jasné. I nadále se budou ale borci připravovat na dobu, kdy to zase začne. Mezi ně patří také fotbalista Ostré Petr Vobořil. Jak tráví většinu volného času? „Máme doma dvě malé děti, tedy asi nemusím vyprávět, co s volným časem dělám,“ usmívá se téměř čtyřicetiletý borec.

Fotbalista Petr Vobořil | Foto: Foto: Deník