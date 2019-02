Krupka – Druholigové fotbalistky Staré Lysé se v poslední době pořádně rozstřílely. Poté, co v minulém kole vyhrály vysoko 8:0 doma nad Hradištkem, zvítězily ještě o jednu branku vyšším rozdílem nad Krupkou na jejím hřišti. Hrálo se na umělé trávě.

Starolyská útočnice Jana Červeňáková dala všechny tři góly svého týmu | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Krupka – Stará Lysá 0:9

Hostující fotbalistky nenechaly nikoho na pochybách, kdo bude na hřišti pánem a do jedenácté minuty vedly už o dva góly. A aby toho nebylo málo, přidaly do přestávky další dva zásahy. Domácí fotbalistky se k ničemu téměř nedostaly a to hlavně proto, že Stará Lysá výborně bránila nejlepší dvě hráčky domácích.

I když bylo po prvním poločase rozhodnuto, nepolevily hostující hráčky ani po změně stran a skvěle si opět zastřílely. Domácí konto zatížily další pěti zásahy.

„Do utkání jsme šli s cílem zodpovědně bránit a eliminovat jejich nejlepší dvě hráčky Mayerovou a Reinovou, úplně jsme je vygumovali. Musím děvčatům poděkovat za předvedenou hru, divákům se zápas musel líbit, předváděly se kombinace s rychlým přechodem do zakončení po obou stranách, šance střídala šanci,“ chválila své svěřenkyně starolyská trenérka Martina Jedličková.

Stará Lysá je v druholigové tabulce na druhém místě, když nasbírala za pět kol třináct bodů. První je Liberec, který zatím neztratil ani jedniný bodík.

Branky: Prosecká 2, Červeňáková 2, Soukupová, Dobrevová, Chladová, Hlaváčková, Boráková. Poločas: 0:4. Stará Lysá: Jindráková – Boráková (Diblíčková), Turková, Dobrevová, Vařečková – Soukupová (Sůrová), Prosecká, Kašparová (Zapletalová), Hlaváčková – Červeňáková (Povolná), Chladová (Pacoňová).