Nymbursko - Trenér mládežnické reprezentace a Polabanu Nymburk Milan Kormaník se stal podle čtenářů našich internetových stránek www.nymbursky.denik.cz tím nejimpulsivnějším fotbalovým koučem Nymburska.

Milan Kormaník | Foto: DENÍK/Tomáš Koníček

Vítězství bylo ale těsné. Od začátku, kdy jsme vyhlásili anketu se střídal s Jiřím Holatkou. Ten skončil nakonec druhý jen o tři hlasy. Třetí byl litolský Pavel Jareš.

Od minulého týdne až do pondělka 14. července do 7 hodin jste mohli hlasovat o tom, kdo je tím nejvýbušnějším trenérem. Již od počátku hlasování se střídali Milan Kormaník s Jiřím Holatkou v průběžném vedení.

Kormaníka vítězství v anketě docela pobavilo. „No to je výborný,“ smál se Kormaník, který se prý o anketě dozvěděl až od redaktora Nymburského deníku. „Docela mě to pobavilo a musím se nad tím zamyslet,“ pokračoval trenér v letošním roce nejúspěšnějšího týmu okresu.

A jestli je impulsivní? „Určitě jsem. Souvisí to s mým charakterem. Asi bych měl být klidnější,“ řekl Kormaník. Ten používá metodu „cukru a biče“. „Jdu z krajních situací do krajních. Impulsivnost ale musí mít své hranice. Prostor by neměly dostat například urážky. Člověk se občas nechá vtáhnout do hry a někdy je impulsivnost také k věci,“ dodal nejimpulsivnější trenér nymburského okresu.

Bývalý trenér Poděbrad Jiří Holatka získal druhé místo na Nymbursku. V sousedním okrese, kde vyhlásil anketu Kolínský deník, Holatka dokonce zvítězil. Radost z toho ovšem neměl. Ba naopak. „Nemám vám k tomu vůbec co říct,“ sdělil nejdříve rozladěně trenér. Následně položil telefon. O pár minut déle byl hovornější. „Nezlobte se, já jsem se o té anketě dozvěděl až v neděli. Prostě si myslím, že ta anketa poslouží jenom lidem, co mi chtějí nadávat. Já to beru, anketa na vašich stránkách byla, ale dále nemám zájem se k tomu vyjadřovat,“ okomentoval svůj triumf Jiří Holatka.

Konečné pořadí: 1. Milan Kormaník (Polaban Nymburk) 61 hlasů, 2. Jiří Holatka (nyní bez angažmá) 58 hlasů, 3. Pavel Jareš (Litol) 24 hlasů, 4. Miroslav Vlk (Semice) 10 hlasů, 5. Jiří Kozák (Sadská) 3 hlasy, 6. – 7. Karel Báča (Ostrá), František Hovorka (Slovan Lysá) 1 hlas.

V diskuzi pod článkem jste ještě zmínili Romana Maruška z Poříčan, Josefa Novotného ze Slovče a Alexandra Fialu (od léta 2008 Bohemia Poděbrady).