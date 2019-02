Seletice - Ze šaten fotbalového klubu v Seleticích vybíhá k večernímu tréninku postupně jeden žák za druhým. Nejdená se však o místní fotbalové naděje, ale o talenty z celého nymburského okresu.

Okresní fotbalový svaz zde totiž poprvé v historii pořádá soustředění pro žákovské výběry. Jedná se o ročníky 1996 – 1998. Do kempu se však zapojili i dva hráči ročníku 1999. Kemp bude nyní končit druhý týden. Toho prvního se zúčastnili žáci ročníku 1994 a 1995. „Je to takový nultý zkušební ročník,“ vysvětluje vedoucí tábora Jaroslav Kulhánek. Ten by chtěl se svými kolegy pořádat místní kemp každoročně. „Chceme z toho udělat tradici. Jinde už to funguje normálně,“ tvrdí jeden z trenérů Ladislav Langr z Městce Králové.

A jaký je vlastně cíl takového kempu? „Ukážou se kluci, kteří mají talent. Polovina z nich běhá po vesnicích. Pokud mají talent, můžou zkusit hrát ve vyšší soutěži a prosadit se. Vždyť to by měl být cíl v týmech na nižší úrovni,“ říká Langr. „A pokud nepůjdou dál, tak se alespoň dobře připraví na další sezonu ve svém klubu,“ doplňuje Kulhánek.

Málokterý okresní klub si může dovolit zaplatit týdenní soustředění. Výhodou seletického kempu je to, že je pro mladé hráče absolutně zadarmo. „Vše hradí okresní fotbalový svaz. O to víc mě zaráží, že jsme nenaplnili kapacitu, která je čtyřicet dětí. Přijelo jich o šest méně a pouze z šesti oddílů,“ kroutí hlavou Langr, který věří, že příští rok bude určitě lepší.

Kemp v Seleticích má velkou řadu výhod. „Jsou tu velice dobré podmínky. Jsme v klidném prostředí, je tu nedaleko koupaliště, na kterém si můžeme aktivně odpočinout. Jídlo i ubytování máme přímo na hřišti. Prostě je tu vše potřebné k tomu, abychom se mohli maximálně věnovat trénování,“ říká Kulhánek.

Spolu s Langrem nejsou jediní, kteří se mládeži v seletickém kempu věnují. Tréninky vede také Pavel Bašus z Loučeně a Josef Najman ze Seletic. Na některé tréninky přijel i zkušený kolínský trenér Ladislav Bobek.

V Seleticích se trénuje dvakrát denně. „Je to tak akorát. Jednou jsme měli ale i třífázový trénink,“ dodal Langr.