Rožďalovice -Fotbalisté rožďalovického Trnavanu sehráli první přípravný zápas před novou sezonou v I.A třídě skupině s dalším okresním týmem, celkem Polabanu Nymburk B hrajícím nejnižší krajskou soutěž.

Rožďalovice – Polaban B 2:2

Rezerva nymburského Polabanu vedla v poločase v Rožďalovicích o dvě branky, přesto nakonec zápas skončil nerozhodně. Po změně stran totiž domácí přidali a povedlo se jim i vyrovnat. Hosté ještě trefili dvakrát břevno, to zadunělo po střelách Soukala a Šafránka.

„My jsme byli lepší v prvním poločase, domácí zase ve druhém. Měli jsme vést do poločasu vyšším rozdílem, šance na to byly. Třeba Kukla měl tutovku, ale nepovedlo se mu přehodit brankáře. Jinak to byla dobrá příprava, hrálo se ve svižném tempu. My jsme zapojili tři dorostence, neboť nám chybělo pět hráčů,“ řekl k zápasu Karel Kovacs, vedoucí mužstva Polabanu.

S hodnocením Karla Kovacse souhlasil i kormidelník Trnavanu Richard Vlášek. „Souhlasím s tím, že hosté byli lepší v prvním a my ve druhém poločase. Remíza je spravedlivá. Nám chyběli čtyři hráči základní sestavy a celkem devět hráčů. V této sestavě je tento výsledek pro nás úspěch,“ řekl rožďalovický kouč a dodal: „Je vidět, že fotbal v Rožďalovicích má budoucnost, lidé se nemusí bát. Je tady obrovský potenciál. A můj úkol je, abych hráče donutil pracovat.“

Branky: F. Veselý, Hanuš – Havlík, Kápička. Poločas: 0:2.

Rožďalovice: Csok – Musil, Blažek, Vele, J. Veselý – Havlík, Šorm, J. Hojsák, Táborský – Hanuš, J. Nechánský, střídali Šuk, F. Veselý.

Polaban Nymburk B: Havelka – Babic, J. Grešula, Hospodka, Kulhánek – R. Růžička, Kukla, Jeřábek, Havlík – Kápička, Soukal, střídali Šafránek, P. Grešula, Břetenář, Kubálek.