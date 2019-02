Nový Bydžov - Dva okresní týmy na sebe narazily na zimním fotbalovém turnaji v Novém Bydžově. Rožďalovický Trnavan chystající se na odvety v krajské I.B třídě změřil své síly s lídrem nymburského okresního přeboru, Městcem Králové. Po zápase bylo více radosti na straně královéměsteckých fotbalistů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Rožďalovice – Městec Králové 0:1

Městec zvítězil nejtěsnějším rozdílem, když jedinou branku zápasu dal ve druhém poločase. Navíc ještě neproměnil pokutový kop. Rožďalovice se do šancí téměř nedostávaly.

„Na zápas jsme jeli po soustředění a navíc nám onemocněli tři hráči. Takže zápas jsme dohrávali se čtyřmi dorostenci. Jeli jsme to vlastně jen odehrát,“ uvedl po utkání rožďalovický trenér Milan Švábenský, který však přiznal, že soupeř vyhrál zaslouženě. „Městec byl o něco lepší a vyhrát si zasloužil. My jsme neměli žádné šance, naše hra byla bez pohybu, utahaná a s fotbalem to nemělo nic společného,“ řekl Švábenský. „Musíme se dát co nejrychleji dohromady, abychom mohli hrát v sestavě, v jaké bychom potřebovali,“ dodal kouč Trnavanu.

Poločas: 0:0. Trnavan Rožďalovice: Hampl – Veselý, Sporiš, Pavel, Hojsák – Hofman, Táborský, Nechánský, Heřmanský – Ott, Mašinda, střídali Chlomek, Vlček, Najmon.