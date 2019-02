Kouřim - Těžký zápas čeká dnes sokolečské fotbalisty. Hrají totiž na hřišti zachraňující se Kouřimi.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Bittner

V devatenáctém kole fotbalové I.A třídy na sebe narazí týmy Kouřimi a Sokolče.

Kouřimští, kteří jsou nováčkem soutěže, zatím příliš oslnivý výkon nepodávají. Po 18. kole jim patří až třináctá pozice a tak každý bod má pro ně cenu zlata. Sokoleč je naopak v klidném středu tabulky. I přesto očekává sokolečský kouč těžký zápas. „Soupeř se zachraňuje. Určitě bude dost nepříjemný. Letos jsem ho ještě neviděl, ale myslím, že to bude těžký zápas,“ myslí si Stanislav Košek.

Kouřim má navíc výhodu domácího prostředí. „Mají úzké hřiště na kterém se špatně hraje, my se s tím ale musíme vypořádat,“ tvrdí trenér Sokolče. A co by mohlo zápas rozhodnout? „Bude se hrát rychlý fotbal. Musíme si dát pozor na brejky soupeře. Jedna chyba a neuhlídání brejku by mohlo rozhodnout zápas,“ má jasno Košek. Ten si vzpomněl i na minulý zápas. „Ten ale nebyl tak těžký, jako bude možná teď. Vedli jsme 2:0 a soupeř jen dotahoval,“ řekl trenér. Postrádat bude Zemance, který je pracovně vytížen. „Možná budou chybět i další hráči kvůli marodce. Jasno bude v den zápasu,“ dodal sokolečský lodivod.

Dnešní utkání se hraje v Kouřimi od 16.30.