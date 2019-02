Semice - Není to tak dávno, kdy Polaban porazil na svém hřišti Semice jasně 4:0. Nyní hrají Semice doma a pokusí se potupnou porážku svému rivalovi vrátit.

Ilustracni foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Koníček

Okresní fotbalové derby je tu! V 9. kole krajského přeboru hostí Semice na svém hřišti okresního rivala tým Polabanu Nymburk.

Divácky sledovaný zápas nemá favorita. Oba týmy se zatím v letošní sezoně spíše hledají. Nymburk dovršil svoje trápení v předchozím domácím zápase s posledním Novým Strašecím. Překvapivě prohrál totiž 1:3. Semice na tom nejsou o moc lépe. Doma ještě nevyhrály. Přesto ale mají o dva body více, než Nymburk. „Doma nám to nejde. Teď jsme ale vyhráli venku a to nás dost povzbudilo,“ řekl kouč Semic Miroslav Vlk. Ten by chtěl Nymburku poslední prohru vrátit. „Samozřejmě by to bylo pěkné. Já ale bud rád za jakoukoliv výhru,“ poznamenal Vlk.

Jeho protějšek nechce o nějaké krizi týmu příliš slyšet. „Situace není příliš kritická. Ale do zpěvu nám také není. Kdybychom minulý zápas vyhráli, o žádné krizi se tady nebavíme,“ řekl trenér Polabanu Milan Kormaník. „Poslední zápas se nám nepovedl. Dělali jsme individuální chyby. Ani Doležal neměl svůj den,“ vrátil se k domácí porážce Kormaník.

Ten sleduje také „tabulku pravdy“ „Jsme na mínus sedmi. Domácí prohra je velice špatná,“ řekl trenér Nymburka. Z případné prohry zřejmě nebude dělat tragedii. „Může se stát, že tam prohrajeme. Ale v tabulce pravdy na tom budeme stejně. V Semicích můžeme jenom získat,“ tvrdí Kormaník, který považuje Semice za mírného favorita utkání.

Semice budou mít k dispozici staronové posily. Z hostování se vrátil Mikluščák a tým rovněž posílil Farkaš, který byl v posledních zápasech v Sadské. Utkání v Semicích začnev neděli 16 hodin.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

2004 – 2005

Polaban – Semice⋌ 2:1

Semice – Polaban⋌ 1:0

2005 – 2006

Polaban – Semice ⋌1:1

Semice – Polaban ⋌2:2

2006 – 2007

Semice – Polaban ⋌0:4

Polaban – Semice ⋌1:0

2007 – 2008

Semice – Polaban ⋌3:0

Polaban – Semice ⋌4:0