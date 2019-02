Nymburk – Ani ve druhém přípravném zápase nepoznali fotbalisté Polabanu Nymburk, jak chutná vítězství. Na svém hřišti prohráli s Benátkami nad Jizerou o jediný gól. Benátky hrají krajský přebor, ze kterého Polaban sestoupil do I.A třídy.

Polaban – Benátky 1:2

Utkání se rozhodlo až ve druhém poločase, kdy padly všechny tři branky. Hosté potrestali dvě zaváhání v rozehrávce Nymburka a šli do dvougólového vedení. Pět minut před koncem snížil Farkaš krásnou křižnou ranou do šibenice, ale vyrovnat se Polabanu nepodařilo.

„První poločas mohu hodnotit jako zdařilý, soupeře jsme téměř do ničeho nepustili. Oni měli jednu šanci, my jsme trefili tyč,“ řekl k prvnímu dějství trenér Polabanu Lukáš Vlk. „Ve druhém poločase jsme udělali dvě hrubé chyby v rozehrávce a zkušenější soupeř nás potrestal. Pak jsme jen stačili snížit,“ řekl nymburský kormidelník.

Tomu se pomalu začíná krystalizovat sestava pro nadcházející sezonu. „Byla to vydařená příprava se silným soupeřem. Složení týmu se malinko stabilizovalo a rýsuje se mužstvo, jak by mohlo vypadat do sezony,“ dodal Vlk.

Branka Polabanu: Farkaš. Poločas: 0:0. Polaban Nymburk: Doležal – Bobek (Pivec), Farkaš, Ott, Novotný – Kulhánek (Rys), Kukla, Růžička, Čerych (Kvasnička) – Kubín, Havlík.