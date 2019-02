PODĚBRADY - Katastrofálně dopadl zápas Poděbrad na hřišti Uhlířských Janovic. Tým Jiřího Holatky o gól prohrál a navíc přišel o tři vyloučené hráče.

Poděbrady prohrály v Uhlířských Janovicích 3:2 a ještě dostaly tři červené karty. | Foto: DENÍK/Jakub Geier

Fotbalisté Poděbrad nezvládli zápas 14. kola I.A třídy na hřišti Uhlířských Janovic. Souboj čtvrtého týmu s druhým skončil výhrou Uhlířských Janovic, které se tak Bohemii přiblížili na rozdíl tří bodů.

Uhlířské Janovice – Poděbrady 3:2

Zápas rozhodly tři góly domácího T. Kulhánka. Poděbrady sice na první gól z 10. minuty odpověděly, jenže pak se Kulhánek trefil ještě ve 42. a 51. minutě. To už hráli hosté bez vyloučeného Pavelky.V průběhu druhé půle viděli hosté ještě další dvě červené karty, přesto dokázali snížit. Na víc ale jen s osmi hráči neměli. „To co s námi rozhodčí provedl, byla velká prasečina. Bylo to vraždění neviňátek. Zvažuji, jestli budu ve fotbale ještě působit,“ láteřil po utkání kouč hostujícího týmu Jiří Holatka, který byl ještě před koncem zápasu vykázan z lavičky.

Branky: 10., 42. a 51. T. Kulhánek – 29. Suchánek, 85. Uhlíř. Rozhodčí: Votoček. ŽK: 2:9. ČK: 28. Pavelka, 67. Billý, 75. Voříšek. Poděbrady: Hospodka – Suchánek, Billý, Pavelka, Voříšek – Rulc, Hruška, Jirásek, Brtek (70. M. Novák) – Kasák (25. Brtna), Fořt (58. Uhlíř).

Rozhovor s Jiřím Holatkou o utkání čtěte v zítřejším vydání Nymburského deníku.