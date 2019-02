Křečkov – K přípravnému utkání si do Křečkova pozvali fotbalisté poděbradské Bohemie celek Převýšova, který je nováčkem divizní skupiny C. Poděbrady budou bojovat v krajské I.A třídě.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Poděbrady – Převýšov 2:3

Domácí borci drželi s favorizovanými hosty v prvním poločase krok a dokonce o dva góly vedli. Po změně stran ukázal Převýšov svoji sílu a skóre otočil.

První branku Poděbrad dal hlavou po brejku Herzán, který je jedním ze tří nováčků v týmu. Druhý zásah přidal Billý z trestného kopu. „Poločas jsme s nimi vydrželi. Oni byli o něco lepší, ale měli jen jedinou vyloženou šanci,“ řekl k prvnímu dějství poděbradský stoper Jiří Kohoutek.

Po změně stran měli hosté velkou převahu a podařilo se jim vsítit tři branky. „Ve druhém poločase to bylo horší. My jsme se jen bránili, oni byli jasně lepší,“ uznal poděbradský obránce.

Ten hrál ve středu obrany s dalším novicem v poděbradském dresu, páteckým Zumrem. Třetím do party, kdo by měl Bohemii posílit, jen Dan Hruška z Velimi, který ale do zápasu nezasáhl.

Branky Bohemie: Herzán, Billý. Poločas: 2:0. Poděbrady: Václavík – Billý, Kohoutek, Zumr, Voříšek – Rulc, Brtna, Jirásek, Poděbradský – Herzán, Brtek, střídali Kasák, Jan Fořt, Týma, Mojžíš, Sabo.