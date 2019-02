OSTRÁ - Tým Ostré se proměnil v minulém ročníku fotbalové I.B třídy v remízového krále. Celkem deset jeho střetnutí skončilo dělbou bodů.

Hlavně tato bilance připravila celek Ostré o lepší pozici v tabulce. Skončil na šestém místě, i tak se však stal druhým nejlepším mužstvem z okresních zástupců v soutěži. „Těch remíz bylo opravdu hodně. Hlavně jaro bylo propadák. Hráči nebojovali, někteří si šli jenom zahrát,“ řekl sekretář Ostré Milan Moravec.

Před sezonou se klub netajil touhou postoupit, to se zdaleka nepodařilo. „Po podzimu jsme si mysleli, že by to mohlo vyjít. Jednou z příčin bylo to, že tým nepřijal druhého trenéra Kloučka, který doplnil Baloga,“ uvedl sekretář Ostré, který o problémech v týmu mluvil už před koncem sezony. „Hráči přestali chodit trénovat, prostě se nedařilo. Kouč Balog u nás chtěl skončit, proto chtěl zasvětit Kloučka, ale to nebyl dobrý tah,“ prozradil Moravec.

Ostrá bude hrát od příští sezony jinou skupinu. Byla nalosována do skupiny B. „My jsme rádi a změnu vítáme. Hovořili jsme o změně už během jara, do mladoboleslavské skupiny jsme chtěli. Alespoň se utkáme s jinými soupeři, zahrajeme si na jiných hřištích,“ dodal sekretář.

Výsledky zápasů Ostré Podzim: Ostrá – Tuchoraz 2:2, Milovice – Ostrá 1:1, Ostrá – Zeleneč 3:1, Sibřina – Ostrá 0:6, Ostrá – Loučeň 3:0, Kounice – Ostrá 1:1, Ostrá – Sadská 3:2, Ostrá – Lysá 1:1, Velim B – Ostrá 3:2, Ostrá – Kouřim 3:3, Polepy – Ostrá 3:3, Ostrá – Pečky 2:0, Libice – Ostrá 1:3.



Jaro: Tuchoraz – Ostrá 0:1, Ostrá – Milovice 2:1, Zeleneč – Ostrá 1:1, Ostrá – Sibřina 2:3, Loučeň – Ostrá 1:1, Ostrá – Kounice 0:1, Sadská – Ostrá 1:1, Lysá – Ostrá 3:0, Ostrá – Velim B 1:2, Kouřim – Ostrá 4:1, Ostrá – Polepy 1:1, Pečky – Ostrá 4:0, Ostrá – Libice 6:1.