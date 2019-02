Nymbursko - Fotbalová rezerva Rožďalovic prohrála s týmem Dymokur a šoupla na dno okresního přeboru. Naopak do krajské I.B třídy už postoupili borci Milovic.

Fotbalový okresní přebor má první definitivu. Tou je postup Milovic do I.B třídy. Ovšem hodně zajímavý a napínavý bude ještě boj o záchranu. Překvapením kola je vítězství doposud poslední Jíkve, která přivezla všechny body z Městce Králové. Ten je v tabulce druhý.

Kostelní Lhota – Hrubý Jeseník 4:1

Slušné a bojovné utkání začalo gólovou přestřelkou, když za deset minuty padly tři branky. Domácí vedli 2:1. V dalším průběhu byla Lhota lepší a ve střelecké bilanci efektivnější. Po hodině hry se po „české“ uličce prosadil M. Mácha a stejný hráč pečetil výhru 4:1.

„Přes skutečnost, že většina hráčů absolvovala náročnou májovou veselici, dokázal zbytek týmu ostatní strhnout natolik, že jsme nakonec potěšili rozveselené lhotecké publikum,“ uvedl autor dvou branek domácích Michal Mácha.

„Dostali jsme góly po našich chybách, hráli jsme špatně v defenzivě a domácí byli hlavně důraznější. A také jsme zaostali v koncovce. Nevěděli jsme si rady na malém hřišti,“ řekl vedoucí hostujícího mužstva Přemysl Hemiš.

Branky: 3. Houdek, 10. Pokorný, 60. a 80. M. Mácha – 5. Král. Rozhodčí: Křivka. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Poločas: 2:1.

Kostelní Lhota: J. Mácha – Andrle, Holešovský, Beránek, Láska – Janoušek, Pokorný, Sládek, T. Drobný (70. Šťastný) – Houdek, M. Mácha (82. M. Drobný).

Hrubý Jeseník: Hájek – Pivec, T. Hurych, Jánský, Jeník – D. Pulda, Najmon (38. Otta), Slavík, P. Stránský (65. R. Hurych) – Král, Procházka.

Milovice – Běrunice 2:0

Favorizovaní domácí měli v zápase navrch, ale dlouho se jim nedařilo proměňovat své příležitosti. Nakonec zápas rozhodl kanonýr Müller, který ještě předtím neproměnil pokutový kop. Milovice tak už mohou slavit postup do I.B třídy, protože druhý Městec Králové zaváhal doma s Jíkví. „Oslavy ještě nebyly,“ hlesl Roman Magada, hrající trenér Milovic, jehož tým splnil předsezonní cíl. „Jsme tam. Je to hotové. Co jsme chtěli, to jsme splnili,“ radoval se kouč Milovic.

V zápase se ale jeho tým trápil střelecky. „Bylo to jednoznačné utkání, jenže my jsme neproměnili šance. A dokonce ani penaltu. Hosté pak ale chybovali a my jsme toho využili,“ řekl k zápasu Magada.

„První šanci jsme měli ale my,“ vzpomněl si na úplný úvod střetnutí běrunický kormidelník Luboš Vlach. „Jinak byly Milovice lepší a vyhrály zaslouženě,“ přiznal Vlach.

Branky: 80. a 82. Müller. Rozhodčí: Jeník. ŽK: 4:4. Diváci: 100. Poločas: 0:0.

Milovice: Fišer – Magada, Fiala, Roth, Mencl – Novák, Plecitý, P. Petráš, Růžička (46. Müller) – J. Petráš (60. Beneš), Vlačiha (85. Krejčí).

Běrunice: K. Chrastný – Poláček, Zima, J. Janouch, Kříž – L. Hála, Hruška, Brzák, R. Černý – Vaňura, Kubánek (69. Pilař).

Rožďalovice B – Dymokury 2:3

Zápas o nejspodnější příčky tabulky rozhodla branka hostujícího Ježka z poslední minuty. Jako první se do černého trefili domácí, ale Dymokury za deset minut stav otočily. Těsně před pauzou srovnali i domácí. Ve druhém poločase byl vyloučen rožďalovický Hůlek a hosté využili přesilovku ke vstřelení rozhodujícího gólu.

„Byla škoda, že jsme po našem vedení nechali soupeře otočit skóre. Hosté hráli dobře dopředu, vzadu to bylo horší. Je to nezasloužená prohra,“ řekl Josef Beneš, trenér domácího celku.

„Tak špatně v obraně jsme již dlouho nehráli, klidně jsme mohli prohrát. Celý tým musí poděkovat našemu brankáři, který nás v závěru podržel a Filip Ježek pak zařídil tři body. Moc důležité body, i když jsme možná měli víc štěstí než jsme si zasloužili. Byl to hodně tvrdý zápas, doufám, že se dají všichni hráči dohromady,“ povídal po vítězném utkání kouč Dymokur Zdeněk Slavík.

Branky: 5. T. Nechánský, 44. Javůrek – 10. a 90. F. Ježek, 16. Kopřiva. ŽK: 2:2. ČK: 65. Hůlek (Rožďalovice). Diváci: 120. Poločas: 2:2.

Rožďalovice: Csok – Vlček, Čapek, Hůlek, Musil – Javůrek, Daneš, Kubín, Táborský – T. Nechánský, Veselý (15. Gestřánek).

Dymokury: Volráb – Ollé, M. Ježek (80. Kosina), M. Malát, Kropáček (45. J. Malý) – Kopřiva, Křovina, Pažout, Táborský – O. Bubeník (65. Novotný), F. Ježek.

Sadská B – Krchleby 3:2

Fotbalisté Sadské vyhráli teprve druhé utkání v jarní části sezony. Na domácím hřišti porazili celek Krchleb. O vítězství rezervy Sadské rozhodl tři minuty před koncem hlavičkou obránce Rozsypal, který si naběhl na přetažený centr Cempírka. V celém utkání byl k vidění hodně ofenzivní fotbal, ale střelci využili minimum svých příležitostí.

V 63. minutě byl vyloučen Lugmajer ze Sadské a Krchleby se o pár minut ujaly vedení, ale domácí se nevzdali a stav zápasu obrátili ve svůj prospěch.

„Spokojeni jsme se získanými body. Vítězství jsme doslova vydřeli, i když by zápasu asi více slušela remíza,“ přiznal sportovně trenér Sadské Jaroslav Hora.

„Neproměnili jsme spoustu gólových šancí, proto nemůžeme pomýšlet na vítězství,“ uvedl hostující kouč Krchleb Milan Blažek.

Branky: 35. Kalina, 75. Štácha, 87. Rozsypal – 1. vlastní Cempírek, 65. Patáčik. Poločas: 1:1. ŽK: 3:1. ČK: 63. Lugmajer (Sadská). Rozhodčí: Salava. Diváci: 50.

Sadská B: Mašek – Vojáček, Kulhánek, Cempírek, Rozsypal – Kalina, Jindra (75. Jirásek), Lugmajer, Hubálek – Čapek (20. Nedbal), Štácha.

Krchleby: Pecka – J. Kubík (65. Drahokoupil), Maruška, Voborník, Pulda – Patáčik, Ditrich, Hurych, Červinka – Rys, Osmanovič.

Poříčany – Kounice 2:1

Vyrovnané utkání rozhodly pokutové kopy. Domácí se ujali vedení právě z penalty, ale hosté zanedlouho srovnali. Ovšem v 83. minutě fauloval Práchenský v šestnáctce, dostal červenou kartu a druhou penaltu proměnil hrající kouč Poříčan Roman Marušák.

„Bylo to klasické derby. Každý chvilku tahal pilku. A nakonec vyhrál šťastnější a to jsme byli my. Také jsme tři body hodně potřebovali,“ ulevil si Marušák. „Hra se přelévala z jedné strany na druhou, šance se střídaly před oběma bránami. A nás dvakrát podržel Cmár,“ hodnotil utkání poříčanský kouč.

„Zbytečný zákrok nás připravil o bod. Kvůli nedisciplinovanosti jsme nezískali žádný bod. Ale jinak bylo utkání opravdu vyrovnané a slušela by mu remíza,“ uvedl po zápase Stanislav Růžička, vedoucí kounického mužstva.

Branky: 52. Holler (z PK), 84. Marušák (z PK) – 58. Janeček. Rozhodčí: Havlas. ŽK: 0:3. ČK: 84. Práchenský (Kounice). Diváci: 180. Poločas: 0:0.

Poříčany: Cmár – Touš, Zedník, Adamovič, Černý – Prejzek, Marušák, Ondruš, Holler – Provazník, Novotný (85. Vaňhal).

Kounice: Češner – Svoboda, Martin, Bylina, Šoufek – Vokoun, Janeček, Práchenský, Hartman – Rozumný, Veselý (60. Popovič).

Kostomlaty – Pátek 2:3

Ve 14. minutě Neagu oklamal obránce a střelou podél Botnariho dal úvodní gól zápasu. Pátecká obrana pak podcenila centr Sporiše, který těsně přeskočil jejich bránu. V 18. minutě Pátek vyrovnal střelou Krále. V 51. minutě si pohrál s obranou Kostomlat Dulovec a střelou k tyči poslal Pátek do vedení. Pak zahrál Sporiš malou domů a Král z nařízeného nepřímého kopu zvýšil už na 3:1 z pohledu hostů. Dvoubrankové vedení Pátku nevydrželo dlouho, na 2:3 snižoval Janata. Kostomlaty pak svého soupeře zatlačily před jeho bránu, ale gól už nedaly.

„Na začátku jsme byli lepší a dali jsme branku, pak měli mírně navrch hosté. Ovšem my jsme zaspali začátek druhé půle. V závěru jsme Pátek zatlačili, ale gól už jsme nedali. Bylo to průměrné utkání,“ řekl vedoucí kostomlatského mužstva Josef Petráš.

„Utkání bylo vyrovnané, s řadou soubojů i pohledných akcí. Tři body jsou odtud velmi cenné,“ řekl po utkání trenér hostů Pavel Vančura.

Branky: 14. Neagu, 61. Janata – 18. a 59. Král, 51. Dulovec. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 4:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

Kostomlaty: P. Tykva – T. Novák (46. Zinek), Houdek, Šnajdr, Janata – Bořil (39. Martin Sporiš), Milan Sporiš, Pavel Dvořák, Petr Dvořák – Neagu, Zalabák.

Pátek: Botnari – Forman, Junek (68. Vyleťal), Bulíř, Zumr – Drahovzal (30. Miloš Vančura), Bezděčný, Vyhlídal, Bartheldy – Král, Dulovec (59. Martin Vančura).

Městec Králové – Jíkev 0:1

Fotbalisté Jíkve už nejsou poslední. A to díky tomu, že vyhráli překvapivě na půdě druhého Městce Králové. Utkání rozhodla branka Zouzy ze dvacáté minuty. Domácí sice trefili třikrát brankovou konstrukci, ale to jim nebylo nic platné a neunikli tak blamáži.

Hodně zklamaný a naštvaný byl po zápase Zbyněk Eliáš, trenér poraženého týmu. „Kluci mě zklamali. A jestli takhle chtějí hrát dál, tak nebudou dělat body s nikým. Jedenáct lidí by se mělo prát o místo, ale místo toho bojují tři až čtyři hráči,“ láteřil Eliáš. „Naše hra byla bez bojovnosti, takhle se nedá hrát ani s posledním týmem. Jíkev si zasloužila vyhrát za to, že bojovala,“ dodal městecký kormidelník.

„Bylo to vyrovnané utkání. Docela to mělo tempo, hrálo se nahoru – dolů. My jsme měli ještě nějaké šance a domácí trefili dvakrát břevno,“ shrnul střetnutí obránce Jíkve Martin Škuthan.

Branka: 20. Zouza. Rozhodčí: Malý. ŽK: 4:5. ČK: 30. Veselý – 25. Nekolov. Diváci: 100. Poločas: 0:1.

Městec Králové: Klos – Veselý, M. Hradečný, Krejčí, Poděbradský – Rudolf Libánský (70. Suchánek), Z. Hradečný, Radek Libánský, Hejduk (46. Konhefr) – Votava (80. Janouch) , Novotný.

Jíkev: Beneš – Škuthan, Strašík, Dudek, V. Jouza – Žežulka ml., Žežulka st., Neužil, Nekolov – Zouza (46. Novák), L. Jouza.

Aktuální tabulka

1. Milovice A⋌ 21 17 2 2 88:23 53

2. M. Králové ⋌ 21 11 2 8 49:31 35

3. K. Lhota A⋌ 21 10 5 6 49:34 35

4. Krchleby⋌ 21 10 1 10 42:31 31

5. Pátek A⋌ 21 9 3 9 38:39 30

6. Kounice⋌ 21 9 2 10 35:40 29

7. Kostomlaty⋌ 21 8 4 9 34:33 28

8. Poříčany A⋌ 21 8 4 9 41:63 28

9. Hr. Jeseník⋌ 21 8 3 10 43:48 27

10. Běrunice A⋌ 21 7 6 8 27:34 27

11. Dymokury A⋌ 21 8 3 10 43:59 27

12. Sadská B⋌ 21 8 1 12 32:47 25

13. Jíkev⋌ 21 7 2 12 32:56 23

14. Rožďalovice B⋌ 21 5 6 10 15:30 21

Střelci OP

27 - Müller (Milovice), 19 – Z. Hradečný (M. Králové), 15 – F. Ježek (Dymokury), M. Mácha (K. Lhota), Koula (Poříčany), 13 – Hůlka (Krchleby), J. Petráš (Milovice), 12 – P. Petráš (Milovice), Vaňura (Běrunice), Král (Pátek), 11 – Rozumný (Kounice), Štácha (Sadská B), 10 - O. Bubeník (Dymokury), 9 – Milan Sporiš, Neagu (Kostomlaty), 7 – Svoboda (Kounice), Bezděčný (Pátek), Novotný (M. Králové), Kopřiva (Dymokury).

Brankáři s nulou

7 – Fišer (Milovice), 6 – J. Mácha (K. Lhota), 5 – Borecký (Rožďalovice B), 4 - Mojžíš (M. Králové), Pecka (Krchleby), Špígl (Rožďalovice B), Vaněk (Pátek), 3 – Touš, T. Tykva (Kostomlaty), Písecký (Kounice), Klos (M. Králové), Beneš (Jíkev), 2 – L. Pulda (Hr. Jeseník), K. Chrastný, Ouzký (Běrunice), M. Mašek (Sadská B), 1 – T. Drahokoupil, Viktor (Krchleby), Hrůza, Češner (Kounice), Prošek, Vymazal (Poříčany), Pekárek (Jíkev), Volráb (Dymokury), Hájek (Hr. Jeseník).