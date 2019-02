Litol – Fotbalisté Litole prohráli i třetí utkání v premiérové divizní sezoně, když nestačili na celek Doubravky. Tomu podlehli 1:2, i když měli také příležitosti a v závěru tlak. Po třech kolech tak mají na svém bodovém účtu stále nulu.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Tento zápas byl shodný s tím středečním. Na soupeře máme, jenomže neproměníme šance a pak vyrobíme hrubky, které soupeř potrestá. Klukům pořád říkám, že v divizi se každá chybá trestá a rozhoduje o osudu utkání. Hodně nás srazily dva góly v závěru prvního poločasu,“ řekl litolský trenér Pavel Jareš.

Jeho tým měl také dvě velice slibné příležitosti. „Ale i my jsme měli dvě šance, jenomže Cáska ani Ježek s nimi nenaložili správně,“ hlesl kouč. „Když jsme na začátku druhé půle snížili, vytvořili jsme si velký tlak. Ten byl umocněn ještě čtvrt hodiny před koncem, když byl vyloučen hostující brankář. Nám se ale z několika šancí nepodařilo skórovat. Je to škoda, protože jsme na soupeře měli. Z výsledku jsem proto zklamán. Nyní jedeme na Bohemku a ta možná nasadí hráče z áčka, protože je reprezentační přestávka. My se však předem nevzdáváme a budeme se o body rvát,“ dodal Jareš.