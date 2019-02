Střední Čechy - Víkendové 20. kolo krajského přeboru bylo bohaté na branky. Vždyť v osmi zápasech padlo celkem 32 branek, což představuje čtyři branky na zápas. Navíc ani jedno utkání neskončilo bez branek. Itentokrát jsme vybrali utkání, ve kterém jsme v našich ohlasech tzv. „očima trenérů“ dali prostor koučům zápas FK Neratovice – Č. l. Union Beroun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Burešová

FK Neratovice/Byškovice – Č. l. Union Beroun 3:2

Jiří Kafka, FK Neratovice/Byškovice: „Beroun je kvalitní mužstvo, které aspiruje na postup do divize a hned v první minutě nás překvapil krásně sehraným signálem a vedoucím gólem. Byl jsem ale potěšen, že se kluci nevzdali a obrovskou bojovností dokázali nejen vyrovnat, ale do 20. minuty výsledek otočit. V té době se střelecky dařilo Palanskému, který jinak k úspěšným střelcům nepatří. Teď byl ale přesný. Nakonec jsme do poločasu mohli přidat ještě dvě branky, když hlavičku z malého vápna poslal Nezbeda do tyče a Pajkrt z malého vápna otevřenou bránu přestřelil hlavou. Ve druhém poločase už začal Beroun náporem, měl dokonce dvě stoprocentní příležitosti – jednou jsme to vykopávali před brankovou čárou a jednou to Černý efektivně vyrazil. Nakonec se nám podařilo Nezbedou dát třetí gól, který nás měl uklidnit. Hosté sice rychle odpověděli, snížili na 3:2, ale v posledních deseti minutách jsme měli další dvě šance na gól. Jenže tentokrát nám Lacina vstřelit gól nedovolil. Řekl bych, že to byl zápas o nacvičených signálech po standardkách. Máme z vítězství radost.!

Vladimír Lacina, Č. l. Union Beroun: „Možná by se řeklo, že jsme podali dobrý výkon, vždyť jsme dali dvě branky, ale to já neberu. Jestliže jsme prohráli, pak jsme určitě excelentní výkon nepodali. Začali jsme sice impozantně, vedli jsme už v první minutě 1:0, ale také jsme impozantně skončili. Třema obrovskýma chybama jsme si v podstatě dali tři góly, i když sportovně musím přiznat, že Neratovice si pro to vítězství šly obrovskou bojovností a důrazem, zatímco my jsme byli fotbalovější, ale na soupeře to tentokrát neplatilo. Možná by si někdo mohl říci, že jsem nic nechytil, ale při prvním gólu šel na mě hráč sólo, který vyraženou střelu dorazil, při druhém se zeď zcela nesmyslně rozestoupí v době, kdy je zahraný trestný kop a při dalším dostal hráč ve páně míč z trestňáku a přímo z voleje jej zavěsil. Nemyslím si, že bych měl mít na nějakém gólu vinu. Co je ale podstatné, střelecky se trápíme. Nejsme schopni být v koncovce úspění. V současné době nás drží psychická deka a my se s tím musíme rychle vyrovnat.“