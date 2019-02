Nymbursko - Na poslední odehrané kolo ve fotbalovém krajském přeboru by asi nejraději zapomněli všichni tři zástupci okresu. Všichni totiž prohráli. Litol nestačila na Brandýs na jeho trávníku a prohrála 3:6, Semice padly v Berouně 2:4 a nymburský Polaban slehl doma s týmem Nového Strašecí vysoko 1:6.

Jediná Litol může z okresních týmů v klidu dohrát letošní sezonu. A to i přesto, že ve dvacátém osmém kole prohrála. „Nepotvrdili jsme výkon z domácího prostředí. Prostě jsme nepodali takový výkon, abychom mohli myslet na lepší výsledek,“ řekl Pavel Jareš, kouč Litole. Jeho tým dal tři góly a všechny si na své konto připsal kanonýr Stanislav Ježek. „Chybovali jsme hlavně v obranné fázi. Vyzdvihl byl ale výkon Standy Ježka, který dal všechny branky, a také brankáře Rathouského, který chytil další dvě velké příležitosti domácího celku,“ dodal litolský trenér.

Do I.A třídy se pakují borci Polabanu Nymburk. Ti prohráli doma. „V prvním poločase to bylo z naší strany ještě dobré, hrál se vyrovnaný fotbal,“ řekl k prvnímu poločasu Miloš Malina, lodivod Polabanu. Pak ale hráči v kabině zjistili, že jim někdo vykradl kabiny. To podle kouče poznamenalo vývoj ve druhém dějství. „Druhá půle byla o ničem, to byl slabý odvárek fotbalu. Poznamenalo nás to vykradení kabin,“ řekl Malina. „My jsme nastoupili bez pěti hráčů základní sestavy, zahráli si tak tři dorostenci, z nichž dva byli v základu,“ dodal nymburský kormidelník.

Ve velkých problémech jsou také Semice. Pokud v posledních dvou kolech nezaberou, mohly by spolu s Polabanem sešoupnout o patro níž. „Utekl nám začátek zápasu. Během pěti minut jsme prohrávali dvougólovým rozdílem,“ litoval vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Pak se to těžko dohání. Nepodali jsme výkon, jako v předchozích zápasech,“ přiznal semický vedoucí.

Vladimír Malinovský, Jan Roule