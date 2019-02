Nymbursko- Fotbalové okresní týmy získaly v dalším díle krajské I.A třídy jediný bod. O ten se postarali borci nymburského Polabanu.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Remíza Polabanu Nymburk s Bakovem nad Jizerou. To je jediný bod, který získali tři okresní zástupci v krajské I.A třídě. Poděbrady prohrály v Uhlířských Janovicích nejtěsnějším rozdílem, Semice padly v Týnci nad Sázavou 2:3.

Polaban sice vedl po prvním poločase jedna nula, ale po přestávce inkasovala vyrovnávací gól a vítězný už nedal. „My měli rozpačitý začátek, ale nakopl nás brzký gól, po němž jsme měli převahu, šli jsme sami dvakrát na bránu a trefili tyč, jenomže góla jsme nedali,“ uvedl k prvnímu dějství zápasu s Bakovem nymburský trenér Lukáš Vlk. „Začátek druhé půle nám nevyšel podle představ, zaspali jsme a rázem to bylo 1:1. Oni se potom zakopali na vlastním vápně, jenomže my jsme si i přesto vypracovali šance, jenomže vychytal nás výtečný brankář,“ pochválil brankáře soupeře Vlk. „Jsem ale spokojen s druhou půlí, jen tomu chyběl ten druhý a vítězný gól,“ dodal šéf nymburské lavičky.

Semice prohrávaly po půlhodině hry o tři góly, pak mocně dotahovaly, ale na vyrovnání nedosáhly. „Domácí hrozili hlavně z brejků, z kterých dávali góly. V poločase jsme přeskupili řady, v kabině jsme si řekli, že nemáme co ztratit a málem se nám ještě povedlo vyrovnat, jenomže rozhodčí zkrátil nastavení asi o tři minuty. Ale nechci se na to vymlouvat. Měli jsme v tu chvíli navrch, soupeře jsme tlačili. My jsme hráli, ale oni dávali góly,“ zhodnotil utkání semický obrávce Stěpán Bříza.

Poděbrady gól v Uhlířských Janovicích nedaly a naopak samy inkasovaly. A to přímo z rohového kopu. „První půle byla z naší strany nic moc, ale hra byla vyrovnaná,“ hlesl po zápase poděbradský hráč Martin Billý. „Hrálo se jen po vápno a pak jsme dostali branku. Pořádně jsme nebojovali, jak bychom měli a hlavně jsme neproměnili šance, které jsme měli. Málo v posledních zápasech kombinujeme, nakopáváme míče dopředu, ale z toho nic nevytěžíme. Šance jsme měli, ale nic jsme neproměnili,“ dodal Billý.

Zpravodajové Deníku