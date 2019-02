Nymbursko - Poděbradský kapitán Jan Jirásek přiznal, že jeho tým prospal začátek zápasu v Radimi a kvůli tomu přišel o body. I když se mu pak povedlo dotáhnout třígólovou ztrátu.

Z fotbalového utkání I.A třídy Viktoria Radim - Bohemia Poděbrady (5:3) | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Dva okresní týmy byly v prvním kole fotbalové I.A třídy ve skupině B úspěšné a získaly po třech bodech, jeden odešel poražen.

Ze zisku tří bodů se mohou radovat borci Polabanu Nymburk a Semic, tedy týmy, které po minulé sezoně sestoupily z krajského přeboru a jsou tedy nováčky soutěže. Poděbradská Bohemia padla v Radimi 3:5, Polaban vyhrál stejným výsledkem doma s Týncem nad Sázavou a Semice vyválčily výhru 2:0 v Mělníku.

Fotbalisté Poděbrad prohrávali v Radimi, u nováčka soutěže, už o tři branky, pak srovnali, ale nakonec znovu dvakrát inkasovali. Hosté nezvládli hlavně defenzivu, kde měli obrovské mezery. „Zaspali jsme začátek utkání. To už je naše klasika, bylo to stejné jako v přípravě. Jenže v přípravě toho mužstva nedokázala využít, Radim ano. Na začátku prostě spíme a nebo jsme jinde a ne na fotbale,“ kritizoval svůj tým poděbradský kapitán Jan Jirásek. „Tím byl ovlivněný celý zápas a brzy to vypadalo na debakl. Druhá půle byla lepší, když jsme se postupně zlepšovali už před přestávkou. Ve druhém dějství jsme dokonce dokázali srovnat,“ uvedl kapitán Bohemie. Poté však hosté opět zaváhali a bylo rozhodnuto. „Asi jsme přemýšleli o tom, že dáme čtvrtý gól a zbytečně jsme to otevírali. To se nám vymstilo. Na vyrovnání nám zbylo málo času a nakonec jsme dostali ještě pátý gól. Kvůli nepovedeným deseti minutám na začátku jsme si podělali celý zápas,“ dodal Jirásek.

O mnoho spokojenější mohli být na Polabanu. Domácí celek vyhrál 5:3, ale trenér Lukáš Vlk s hrou svého mužstva příliš spokojený nebyl. „Bylo to hrozné,“ vyhrkl do mobilního telefonu. „Měli jsme dobrý začátek, ale pak jsme polevili a mohli jsme děkovat brankáři Doležalovi, že jsme neprohrávali. A stejné to bylo i po přestávce. Dělali jsme hrozné individuální chyby. Divák si asi díky osmi brankám přišel na své, ale pro mě to bylo na infarkt. A poslední gól jsme dostali opět po fatální hrubce,“ dodal nymburský kormidelník.

Z prvního vítězství v nové sezoně se radovali také semičtí fotbalisté, kteří hráli v Mělníku. „My jsme s plným bodovým ziskem pochopitelně spokojeni, ale uvidíme, co bude dál. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat. Musíme však zůstat na zemi a makat dál,“ krotí předčasný optimismus kouč Semic Josef Pavliš, který se pustil do rozboru utkání. „Začátek byl z obou stran opatrný, protože vstup do sezony je důležitý. Soupeře jsme do žádné vážnější šance nepustili. Sami jsme si nějaké příležitosti vypracovali a dvě z nich proměnili. Po našem dvougólovém vedení se do blízkosti naší branky dostávali i domácí, ale opět si nevytvořili žádnou vyloženou šanci,“ dodal spokojený semický trenér Pavliš.