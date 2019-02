Městečko -Fotbalisté SK Ohnivec Městečko hrající I. B třídu jsou po podzimní části na samém samém chvostu tabulky s třinácti body a tak není divu, že trenér Stanislav Jansa hráče přes zimu nešetřil.

Zimní přípravu zahájili Městečtí v lednu a v ní využívali především okolní terény Městečka, v týdnu pak měli k dispozici hřiště s umělou trávou v areálu sokolovny v Rakovníku.

Příprava vyvrcholila v polovině února pětidenním soustředěním poblíž Pece pod Sněžkou. Tady jejich dosavadní dosavadní trénování ještě více kulminovalo. Nabírali především fyzickou kondici a věnovali se nabírání síly. A nutno dodat, že je trenér nijak nešetřil. Po návratu jim trenér Jansa do přípravy zahrnul také několik přípravných zápasů, které měly za úkol prověřit připravenost hráčů a vylepšit herní nedostatky. V závěru měsíce února se na umělé trávě střetli na umělé trávě v Radotíně s celkem Žebráku a v březnu je prověřovali soupeři ze Zdic a Lužné na hřišti v Chrášťanech. To ale není vše. Ve druhé polovině března, kdy bude příprava vrcholit, je čekají ještě Tuchoměřice. Tentokrát, pokud to terén dovolí, chce Městečko odehrát utkání na domácím hřišti.

Kádr Městečka před jarními odvetami nedoznal téměř žádných změn. Soutěž bude pokračovat prakticky ve stejném složení jako na podzim. Jedinou změnou bude návrat Filipa Blechy, který se vrací z půlročního hostování v Kněževsi. A jaké jsou cíle? Jak trenér Jansa prohlásil, na nic jiného myslet nemohou. „Vzhledem k tomu, že jsme poslední v tabulce, nemůže mít ani jiný cíl, než se ze sestupových pozic dostat a soutěž udržet. Víme, že to nebude snadné, ale budeme se snažit pro to udělat všechno,“ řekl trenér SK Ohnivec Městečko Stanislav Jansa. ⋌