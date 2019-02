Sibřina - Ve dvacátém kole fotbalové I.B třídy se odehrál zápas o poslední příčku tabulky. Utkaly se týmy Sibřiny a Loučně, které bojují o záchranu.

Sibřina – Loučeň 3:3

Fotbalisté Loučně nezačali nejlépe a po chybě obrany inkasovali branku už v 8. minutě. Hosté se rychle oklepali a dvě minuty na to srovnali gólem Mičince. Do poločasu ale ještě jednou inkasovali a do kabin odcházeli s jednogólovou ztrátou. Loučeň hrála ze zajištěné obrany a ohrožovala soupeře svými rychlými protiútoky Štěpánka a Mičince. V 55. minutě si hráči Sibřiny vstřelili nešťastný vlastní gól a stav byl opět srovnán na 2:2. "Zápas ovlivnili i rozhodčí, kteří byli nejlepšími hráči Sibřiny na hřišti," řekl po utkání hlavní trenér Loučně Otakar Ottomanský.