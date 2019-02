GeMladá Boleslav - Poslední přípravný zápas před vstupem do soutěže fotbalisté Litole nezvládli a vysoko prohráli s divizní Novou Pakou.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Litol – Nová Paka 3:6

Hokejový výsledek se zrodil na hřišti v Mladé Boleslavi, kam si přijeli zahrát fotbalisté Litole s hráči z Nové Paky. Hned od začátku se pro Litol zápas neodvíjel dobře. Po chvilce prohrávali 0:3 a trenér Jareš měl ke spokojenosti daleko.

Skóre pořád narůstalo a zastavilo se po první půli na stavu 1:5.

Druhá půle byla ze strany Litole lepší, když ji litolští sršni vyhráli v poměru 2:1, ale konečný výsledek zněl jasně. Fotbalisté Litole, prohráli 3:6 a novopačtí fotbalisté potvrdili roli favorita utkání. „Nepovedl se nám vstup do zápasu. Po deseti minutách jsme prohrávali 0:3 a to určilo vývoj utkání. Druhá půle byla vyrovnaná a vyhráli jsme ji 2:1. Na to, že to byla generálka, tak k tomu někteří hráči přistoupili chladně,“ vyprávěl po zápase kapitán Litole Václav Sosnovský.

Branky Litole: Ježek 2, Sosnovský. Rozhodčí: Chovanec. Diváci: 30. Poločas: 1:5.

Litol: Rathouský – Bodlák, Zikmund, Sosnovský, Černý – Janáček, Jareš, Bohdan, Světlý – Ježek, Cáska. Střídali: Šemberk, Bezdíček.

JAN ROULE