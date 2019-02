Kunice - Bez podpory realizačního týmu bych byl v Kunicích zbytečný, přiznal Zdeněk Hašek.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

Po porážce Ovčár ve Dvoře Králové poskočily na vedoucí místo jarní tabulky FK Kunice, které v krajském derby divize C doma deklasovaly FK Kolín 6:1. „Přitom Kolín je třetím nejlepším týmem jara,“ připomněl trenér FK Kunice Zdeněk Hašek. Jeho mužstvo jen nejen nejlepším týmem jara, ale v tabulce se posunulo už na třetí místo, přestože před jarem mělo spíše záchranářské starosti. „Musím přiznat, že zápas s Kolínem se nám povedl se vším všudy,“ pochvaloval si kunický trenér, který si Kolín prohlédl v zápase s Chrudimí a věděl tedy jak na soupeře. „Důležité bylo se hráči snažili do puntíku plnit vše, co jsme si před utkáním řekli. Určitě je vítězství zasloužené,“ dodal Hašek.

FK Kunice, přestože hrál doma, se v utkání s Kolínem soustředil především na defenzivní činnost s cílem vyrážet do rychlých protiútoku s jednoduchou přihrávkou. To se nám také podařilo při prvním gólu, kdy se do rychlé kombinace zapojili všichni tři útočníci a Koubek vlastně dal gól do poloprázdné branku.“ Hosty z Kolína gól na kolena nesrazil, naopak převzali iniciativu a výsledkem byla pěkná střela, která lízla břevno kunické branky. „To byla asi jediná šance soupeře. Pak se nám podařilo vstřelit druhý gól, když jsme přečíslili kolínskou obranu a třetí gól jsme přidali hlavou po standardní situaci,“ popsal Hašek první poločas.

Kolínu se nepodařilo s výsledkem nic udělat ani ve druhém poločase. Naopak po druhém faulu se nechal vyloučit Zdeněk, což byla pro Kunice znovu voda na mlýn. „Je pravda, že nám to hodně pomohlo. Z penalty jsme zvýšili na 4:0 a dál se už zápas stal jasnou naší záležitostí.“

Vítězství s Kolínem posunulo Kunice na třetí místo a v případě dalšího úspěchu a porážky Hradce Králové B v Ovčárech se Kunice mohou posunout dokonce na druhé místo. S tím před jarními odvetami v Kunicích asi nepočítali. „Rozhodně ne. Pro nás je i důležité, že jsme se posunuli v tabulce hodnot. Že jsme smazali minusové body a dostali se do plusu. Ale ještě není konec sezony. Čekají nás tři těžká utkání. Tím prvním je zápas s Cidlinou, která má o dva body méně. Ale to, že jsme máme nejvíce bodů v jarní tabulce, je nejen zásluha moje a všech hráčů, ale celého realizačního týmu. Bez nich bych byl u mužstva zcela zbytečný. Jsem rád, že hráči pochopili filosofii a přizpůsobili se tomu a výsledky se dostavily,“ dodal na závěr trenér FK Kunice Zdeněk Hašek.