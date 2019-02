Žádné nabídky nemám, říká kanonýr Petr Kukla

Nymburk - Dát ve třinácti zápasech šestnáct branek, to je pořádná porce. A to se povedlo univerzálovi rezervy nymburského Polabanu Petru Kuklovi. „Ale samozřejmě je to o štěstí i souhře celého týmu,“ říká skromně fotbalový kanonýr okresního přeboru.

Nymburský Petr Kukla (vpravo) pálil na podzim ostrými. Soupeřům nasázel šestnáct gólů | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský