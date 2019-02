Kounice - Fotbalisté Kounic, kteří sestoupili z nejnižší krajské soutěže a chystají se na boje v okresním přeboru, sehráli ještě jedno přípravné utkání. To se jim ale vůbec nepovedlo.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Bittner

Na svém trávníku přivítaly Kounicetým Újezda, který hraje I.A třídu. Generálka dopadla pro Kounice tragicky a tým prohrál 0:8, když hosté rozdělili góly rovnoměrně do obou poločasů. „Bylo to jednoznačné. My jsme jen odkopli míč a čekali jsme na další nájezd soupeře,“ uvedl vedoucí kounického mužstva Stanislav Růžička.

Zřejmě ještě horší je pro Kounice fakt, že stále nemají trenéra. „Pořád to řešíme. Ještě jsme požádali Petra Veselého, takže si vzal čas na rozmyšlenou. Sice máme v jednání ještě jednoho kouče, ale to je moc narychlo. A Petr by byl dobrá volba, protože je domácí,“ řeklTomáš Liška, tajemník kounického klubu, který na jaře mužstvo vedl jako trenér.