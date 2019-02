Nymburk – Jeden bod vyválčili fotbaloví dorostenci Polabanu Nymburk v prvním kole krajského přeboru. Starší dorostenci uhráli s týmem Mnichova Hradiště remízu, mladší prohráli tříbrankovým rozdílem.

Polaban – Mn. Hradiště 1:1

Starší dorostenci Polabanu sice vedli, ale nakonec se museli spokojit s remízou. A obě branky padly ze standardních situací.

Utkání mnoho vyložených příležitostí nepřineslo a mělo všechny znaky prvního mistrovského utkání. „Hrálo se dost opatrně, k vidění bylo málo šancí,“ uvedl po utkání nový trenér nymburských dorostenců Tomáš Novotný, který ještě v minulé sezoně hrál za AFK Pečky, nyní je hráčem Polabanu.

V prvním poločase branka nepadla a jako první se trefili domácí. Do černého mířil Kudrna. Ovšem nymburský tým svoje těsné vedení neuhájil a rovněž po standardní situaci inkasoval. Pak už se ani jednomu z celků branku vstřelit nepodařilo.

„S prvním zápasem jsem celkem spokojen, nebylo to špatné. Ještě nám chyběli někteří hráči, takže sestava byla trochu slepovaná. Hrálo se na těžkém terénu, který ztěžoval kombinaci. Jak jsem řekl, byl jsem celkem spokojený,“ dodal Novotný.

Branka: Kudrna. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Dědek – Valdman, Krušinský, Kulhánek, Moník – Lukavec, Grospič, P. Šťastný, Nepovím – Kudrna, Kotek.

Polaban – Mn. Hradiště 2:5

Mladší dorostenci Nymburka dali o jednu branku více než jejich starší kolegové, ale to jim nebylo nic platné. Už do přestávky prohrávali o jeden gól a ve druhém dějství přidali hosté další tři. Na domácích bylo znát, že několik hráčů hrálo za starší a docházely jim síly. „Utkání poznamenal velký déšť, na hřišti byly obrovské kaluže. Když hráč běžel s míčem u nohy, najednou se mu zastavil v kaluži a nechal jej za sebou. A to se stalo několikrát v zápase. Jinak to bylo o ničem a fotbal to moc nepřipomínalo,“ řekl nymburský kormidelník. „Na nás už bylo potom hodně znát, že dost kluků má zápas za sebou a neměli síly na zvrat,“ dodal Novotný.

Branka: Nepovím, Kotek. Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Sobota – Daněk, Vanický, Dědek, Moník – Kotek, P. Šťastný, Nepovím, R. Šťastný – Hrbáček, Zubák.