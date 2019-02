Čelákovice - Fotbaloví dorostenci Unionu Čelákovice hráli v dalším pokračování krajského přeboru na svém trávníku, kde hostili celky Rakovníka. Starší dorost Unionu zvítězil, mladší bral bod za remízu.

Čelákovice – Rakovník 2:0

Starší dorostenci Čelákovic dokráčeli v klidu ke třem bodům. Nejprve trefili břevno, ale pak se ujal pokus Lerbletiera. Union měl i další šance, ale pojistku přidal až deset minut před koncem.

„Rakovník mě zklamal. Byla to hra na jednu bránu o našich neproměněných šancích,“ uvedl Pavel Hájek, trenér vítězného celku. „Dalo by se říct, že to byl festival zahozených šancí, naše vítězství mohlo být výraznější. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Ale co jsme nedali, to bylo hrozné,“ řekl Hájek.

Branky: Lerbletier, P. Mourek. Poločas: 1:0. Čelákovice: Hlaváček – Hlavatý, Ptáček, M. Trsťan, Šuráň – Lerbletier (64. P. Mourek), Cabrnoch, Poběrešský (85. Korec), Badžo – Schwägerl (85. Krajíček), Uher (82. Holcman).

Čelákovice – Rakovník 2:2

Mladší se o body podělili. Jako první se trefili domácí, ale pak hosté skóre otočili. A to už hráli v devíti, bez dvou vyloučených. Také Union dostal jednu červenou kartu. Ve druhé půli domácí srovnali.

„Bylo to zbytečně nervózní utkání, hodně vyhecované. Pak to vyvrcholilo vyloučeními. Ve druhé půli jsme zaslouženě vyrovnali,“ uvedl čelákovický trenér Hájek.

Branky Unionu: Poběrešský, Reznik. Poločas: 1:2. Čelákovice: Nims – A. Braniš, Baláž, Krajíček (55. D. Trsťan), P. Braniš – Líbal (50. Chudoba), Poběrešský, Gaži, Blaščok – Novotný, Reznik.