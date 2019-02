Ovčáry -V utkání 26. kola divize C si chtěli fotbalisté lídra skupiny místního Sokola napravit reputaci za nepříliš povedený druhý poločas na pardubické Tesle. V tom nejen ztratili vedení 1:0, ale i tři body po porážce 1:2. Ukončili tak předcházející sérii osmi střetnutí bez porážky. Domácí vystoupení se tentokrát Sokolu Ovčáry povedlo, když porazil nepříjemný Sokol Živanice 2:1.

Ilustrační foto | Foto: Josef Hlaváček

Už předzápasová, zdravě nažhavená a vyhecovaná atmosféra v kabině napovídala, že se musí rehabilitace povést. Psychika je ovšem mocná čarodějka - některým svazuje z pohledu povinnosti nohy. jiným naopak nabídne křídla, přestože se kopou za uši. V tom prvním případě se podepsala na svěřencích kouče Pavla Janečka tak mocně, že místo toho, aby vedli v závěru první půle - střízlivě konstatováno - 4:0 (velké šance neproměnili Hyka, dvakrát Dido, Jeník nedal penaltu) - šli do kabin jako zmoklé slepice. Po jednom z brejků se totiž prosadil, byť z velkého úhlu, nechytatelnou bombou Balog. „Nešlo o náhodu. Podobným způsobem jsem už skóroval víckrát,“ pochlubil se autor exportní rány, první branky zápasu. Po přestávce bylo na první pohled patrné, jak moc se domácí pokoušejí strhnout výhru na svou stranu. Proti tomu ovšem byla někdejší pětičlenná prvo a druholigová kvalita na čele s mistrem z Liberce Davidem Langrem. „S každou další minutou přibývala na naše kopačky větší a větší nervozita. Naštěstí se po hodině utkání odhodlal k ráně z dobrých třiceti metrů Dido. Trefil bombou levou šibenici, na kterou neměl ani jinak skvělý brankář Radek Hlouš nárok. Kluci se přece jen trochu zklidnili. Zatlačili soupeře před jeho vápno a při jednom ze závarů se nejlépe zorientoval náš stoper Slávek Ondrák a poslal nás do zaslouženého vedení. Tím neříkám, že jsme se s jedním z nejlepších soupeřů jarních odvet neprotrápili nakonec se štěstím ke třem bodům, neboť rána Mergance a hlavička Kaciána naštěstí neskončily srovnáním výsledku,“ ohlédl se za zápasem kouč vítězů Pavel Janeček.

„Když jsem před sebou viděl tu hradbu těl živanických hráčů, stihl jsem i v tom zlomku sekundy zaregistrovat, že ke mně stojí zády. Díky tomu jsem našel skulinku u pravé tyčky, kterou jsem k mé radosti trefil, „svěřil se autor vítězného gólu stoper Sokola Ondrák junior. Tušil, co ho čeká. Vzal nohy na ramena. Smečka spoluhráčů ho přesto dostihla na polovině hřiště. Jak chutná radost? „To jsem poznal zamačkaný naštěstí do perfektně střiženého pažitu…“

„Škoda, že jsme nezachytili nápor v první půli a zejména v té druhé. Ten počáteční jsme přestáli. Ne pasivitou, ale snahou chodit do brejků, za což jsme byli odměněni. To zakolísání ve druhé půli nás však stálo minimálně bod, protože domácí moc chtěli a my jsme se nevyvarovali zbytečných defenzívních chyb. Snaha v závěru alespoň srovnat - to byla z naší strany i otázka štěstí v koncovce, s níž si ani Ferčák, či Kacián nepotykali, „smutnil vedoucí a manažer Živanic Richard Polák, kterého doplnil i kouč hostů Zbyněk Dujsík. „Nebyli jsme dostatečně důrazní v osobních soubojích. Vedli jsme sice 1:0, ale musím přiznat, že vyrovnávací gól domácího Dida byl z kategorie nechytatelných dělovek. Druhou branku jsme ale inkasovali po rohu, kdy jsme byli nedůrazní ve svém obraném pásmu. Naše hra pak poněkud upadla, když jsem musel střídat Baloga a nikdo ho nedokázal nahradit. Nejblíže k vyrovnání měl pět minut před koncem na malém vápně zapomenutý Kaciáň. Celkově jsme nezanechali špatný dojem, myslím si, že soupeř z vítězství ani nemohl mít radost,“ řekl po utkání Zbyněk Dujsík