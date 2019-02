Střední Čechy -Česká fotbalová liga přinesla v dalším kole Středočechům šest bodů. Neuspěla jen Mladá Boleslav.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

Liberec B – Vlašim 0:1

Hosté přijeli do Liberce bodovat a dali to už najevo ve 12. minutě, kdy se po patičce Vořechovského trefil Bálek. V té chvíli asi nikdo netušil, že gólově je v utkání vybráno. Vlašim měla v prvním poločase jasně navrch, měla i další šance, ale ty zůstaly nevyužity. Po přestávce už byl k vidění vyrovnaný fotbal. Šance z kategorie gólových se už neurodily, a tak si Vlašimští odvezli tři body za možný nejtěsnější výsledek.

Branka: 12. Bálek. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: Dostálek. Diváků: 250. Poločas: 1:0.

FC Graffin Vlašim: Toma - Schuster, J. Petrů, Lizák, Nešpor - Kabele (90. Pyšek), Křeček, Vebr, Průcha (71. Švamberk) - Vořechovský, Bálek (86. M. Veselý).

Králův Dvůr – Vyšehrad 2:1

Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří se dostali hned ve 2. minutě do velké šance, Zmeškal ovšem na Víška nevyzrál. Po dvou šancích hostů se ale domácí dočkali ve 28. minutě, kdy skvělou přihrávku od Zmeškala změnil Zajac ve vedoucí branku. Hosté se prosadili těsně před odchodem do šaten Dubským, a tak se po přestávce začalo znovu. Domácí byli znovu nebezpečnější a odměnou jim byl další vedoucí gól. Postaral se o něj Kyklhorn, který hlavou zužitkoval přesný centr Petra. Vedení ovšem Králův Dvůr příliš uklidnilo, hráči se dostali do pasivity, ale naštěstí toho hosté nedokázali využít.

Branky: 28. Zajac, 64. Kyklhorn – 44. Dubský. Rozhodčí: Damková. ŽK: Beutel – Nadrchal. Poločas: 1:1. Diváci: 400.

FK Králův Dvůr: Mojžíš – Trantina (72. Fulín), Kyklhorn, Gabriel, Petr, Nejepsa (90. Shengof), Beutel, Bureš, Zajac, Tlustý, Zmeškal (60. Novák).

Varnsdorf - Ml. Boleslav B 2:0

Boleslavští junioři prohráli ve Varnsdorfu, přestože měli v sestavě z prvoligového kádru Šedu, Macha, Sedláčka, Táborského a po přestávce i uzdravené Kyselu s Řezníčkem. Boleslavští si poprvé na jaře pohoršili a klesli na dvanácté místo. Domácí nakonec strhli vítězství na svoji stranu až v poslední čtvrthodince utkání.

Branky: 75. Jiroušek, 90. Formáček. ŽK: Vajgl, Vizingr (MB). Poločas: 0:0:

FK Ml. Boleslav B: Šeda – Svoboda, Mrvík, Vizingr, Mach – Kadlec (46. Kysela), Vajgl (68. Řezníček), Kúdela, Sedláček – Schubert, Táborský