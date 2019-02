Nymburk, Semice - Šlágr víkendu: Fotbalisté Polabanu Nymburk hostí okresního rivala ze Semic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Polaban Nymburk třicet bodů a osmé místo, Semice o šest bodů méně a třináctá příčka. Taková je bilance dvou okresních zástupců v krajském přeboru, kteří na sebe v neděli narazí. Okresní derby se hraje v Nymburce od 17 hodin.

Lépe je na tom určitě před vzájemným zápasem Polaban, který na jaře čtyřikrát vyhrál a dvakrát hrál nerozhodně. Semice získaly pouhé čtyři body, když z osmi jarních duelů vyhrály pouze ten poslední se Spartakem Příbram a jednou hrály nerozhodně.

V derby bude tedy favoritem Polaban. „To je ošidné,“ varuje spoluhráče hrající asistent trenéra Nymburka Stanislav Bejda. „Samozřejmě chceme vyhrát, abychom se vzdálili sestupové hraně. Všichni, co budou na hřišti, pro to udělají maximum,“ uvedl Bejda, který však nepodceňuje sílu soupeře. „Semice mají zkušený tým, který táhnou bratři Semečtí. A to, že na jaře skoro nic nenahráli, neodpovídá jejich síle,“ dodal hrající asistent Polabanu.

Ovšem ani Semice neprodají kůži lacino. „Polaban je favoritem, protože hraje doma. I když se říká, že v derby favorita není. Bude to o bojovnosti a já čekám vyrovnané utkání,“ uvedl Miroslav Čepelka, vedoucí mužstva Semic. „Věřím, že přivezeme alespoň bod,“ řekl Čepelka, který věří, že tým nakopne výhra v posledním kole. „Já v to doufám. Mělo by nás to odrazit,“ myslí si Čepelka.

Vrátí Semice soupeři domácí porážku 0:2 z prvního vzájemného zápasu?