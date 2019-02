Blšany -Pro další tři body do divizní tabulky skupiny B si dojeli fotbalisté čelákovického Unionu do Blšan. Ty potřebují každý bod k záchraně, ale hostující celek byl proti.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jiří Bittner

Blšany – Čelákovice 1:3

Domácí sice potřebovali vyhrát, ale to se jim nepovedlo.

A to ani přesto, že se jako první trefili po přestávce mezi tři tyče. Union nesložil zbraně a zanedlouho vyrovnal. A když za další dvě minuty poslal Čelákovice do vedení kanonýr Dalekorej, vypadalo to s týmem nabitým bývalými ligisty špatně. V dresu domácích totiž nastoupili Horst Siegl, Michal Horňák, Daniel Šmejkal a Zdeněk Svoboda. „Posledně jmenovaný byl nejlepším hráčem domácích,“ hlesl po utkání čelákovický sekretář klubu Milan Šikl.

Čelákovicím se ještě v závěru podařilo přidat třetí branku, když se z pokutového kupu nařízeného za faul na Hakla trefil Havlát.

Branky: 58. Trojan – 67. Kubeš, 69. Dalekorej, 82. Havlát (z PK). Rozhodčí: Sládek. ŽK: 3:1. Diváci: 350. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Hofta – Dostál, Homola, Flekač, Havlát – Hakl (90. Pavel Bařina), Markuzi, Jelínek, Kubeš – Dalekorej (86. Píša), Matějka.