Střední Čechy -Několikrát jsem během soutěže zdůrazňoval, že do ČFL nechceme, připomněl kouč Jiren.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Jan Bartoš

Viktorie Jirny chtěla v divizi B navázat na loňský úspěch, kdy vyhrála skupinu. Postup ale tehdy podstoupila Písku. Přesto i letos chtěla skupinu vyhrát. Už tehdy trenér Jícha tvrdil,, že divize je pro místní obec optimální soutěží. „Přesto jsme chtěli prvenství obhájit a byli jsme k tomu hodně blízko, zejména v posledním utkání v České Lípě. Tam jsme zápas velmi dobře rozehráli, vždyť jsme ve 44. minutě šli Krausem do vedení, ale pak jsme udělali fatální chybu, zejména i po přestávce, kdy jsme pustili Českou Lípu do vedení. Přesto jsme stihli vyrovnat, ale vadilo mi, že dva měsíce dopředu se vědělo, že postupuje Česká Lípa. Přesto mohu prohlásit, že s výsledky jsem spokojen, i když jsme se nevyvarovali zbytečným klopýtnutím,“ řekl trenér Viktorie Jirny Josef Jícha, který si vzpomněl především na podzimní debakl v Novém Boru. „Tehdy jsme tam prohráli 1:8 a bylo to opravdu zbytečné. Ale to nebylo jediné zaváhání. Vzpomeňme si na zbytečnou porážku v Děčíni. Stačilo v těchto utkání vyhrát a znovu jsme skončili v tabulce na prvním místě. Nakonec jsme ale i díky tomu, co jsem řekl v úvodu, skončili za Českou Lípou, která se po více jak deseti letech vrací do III. ligy,“ řekl Josef Jícha.

Viktorie Jirny ztrácela po podzimu na Českou Lípu dva body, v jarní tabulce skončila rovněž za ní o jeden bod. Na druhé straně z domácího prostředí udělala doslova nedobytnou tvrz. Vždyť ani jeden z patnácti soupeřů nedokázal v Jirnech udělat jediný bod. Na soupeřových stadionech však Jirny čtyřikrát prohrály. „Oproti podzimu jsme ale se předvedli nepoměrně lepší hrou. Zatímco na podzim jsme kromě Nového Boru prohráli i v Čelákovicích a v úvodu v Chomutově, na jaře jsme zůstali bez bodů jen v Děčíni. Jak se nakonec ukázalo, tyto body nám v konečném bilancování chyběly. Pakliže nás ale může něco mrzet, pak to bylo utkání v Českém Brodě, kde jsme byli podstatně lepším mužstvem. byli jsme v neustálém tlaku, měli jsme mnohem více šancí, než domácí SK. Ale nakonec jsme hráli 1:1, když jsme neproměnili ani pokutový kop,“ zalitoval Jícha, který ani v letošní sezoně své svěřence do ČFL ligy nepustil. Po odstoupení Sparty Krč mohly Jirny jako druhý nejlepší celek (nasbíraly 70 bodů), postoupit do ČFL, ale trenér Jícha byl opět proti. „Je pravda, že nám tato šance byla nabídnuta. Navíc k 70 bodům jsme nastříleli i nejvíce branek, což je absurdní, pakliže si stěžuji na koncovku, celkem 82 gólů. Ale už několikrát jsem zdůrazňoval, že do ČFL postupovat nebudeme. Chceme se především věnovat mládeži, což je pro nás prioritou,“ dodal kouč Viktorie Jirny Josef Jícha.

Spokojenost v Vlčkem

Po podzimním pátém místě šel SK Český Brod do jara s dobrými vyhlídkami dokonce na třetí místo. V lednu ovšem odešel od mužstva oblíbený hráči trenér Zdeněk Andrlík. „Dohodli jsme se tehdy s hlavním sponzorem, že nemůžeme akceptovat některé požadavky trenéra Andrlíka. Velmi nerad bych však k této otázce více medializoval. Angažovali jsme trenéra Jana Vlčka a jsme s ním spokojeni. Je tolerantnější, vyžaduje od hráčů sebereflexi a schopnost podívat se na svůj výkon s nadhledem. Nemluvím do větru. Už proto, že brankář Hlaváček, který na jaře hostoval v Jirnech v tak dobrém světle, že mu Jícha nabídl profesionální smlouvu do Bohemians Praha,“ říká prezident klubu Michal Mrázek.

S mužstvem Českého Brodu se loučil stoper Richard Margolius. „Slíbil jsem ale prezidentu Michalu Mrázkovi, že budu pomáhat s rezervou Českého Brodu, která by měla být pro řadu talentovaných dorostenců odrazovým můstkem pro divizi,“ prozradil Richard Margolius.

Duda čekal lehčí sezonu

Definitivně se v divizi B zachránili vlastně až posledním duelem v Českém Brodu, na to fotbalisté rezervy SK Kladno v posledních letech zvyklí nebyli. Nový trenér Radek Duda si tak prošel velkými nervy, byť patří mezi klidnější lidi. „Byla to moje první trenérská sezona a představoval jsem si, že bude o hodně lehčí. Do poslední chvíle jsme hráli o záchranu a nepředváděli jsme fotbal, jaký by se mi líbil,“ uznal bývalý výborně střelec a stále ještě aktivní borec Čechie Velká Dobrá.

Proč se Kladnu B v divizi B nevedlo? Duda našel hlavní důvod. „Přišlo devět hráčů z dorostu a skok pro ně byl příliš velký,“ myslí si kouč, podle něhož se nejlépe mezi muži adaptovali brankář Pejša, a také Nejedlý. Naopak borci, kteří v béčku působí už delší čas, měli podle něj na víc. Týká se to Samka, Chalupy a Zezého, kteří nyní naskočili do přípravy ligového áčka. „Já s nimi nebyl nespokojený, ovšem podle mých představ také nehráli.“

Podle Dudy bude nadcházející ročník pro béčko SK ještě těžší. Do přípravy se zapojí opět hlavně dorostenci, tentokrát deset, a ti sestoupili ve své věkové kategorii do divize. „Moc jsme jejich zápasy nesledoval, viděl jsem dva. Zajímaví hráči tam jsou, ale uvidí se v přípravě, kdo chytne šanci za pačesy a chytí se,“ dodal trenér, jenž poděkoval hráčům áčka, kteří ne vždy v B týmu pomáhali, jak mohli. „Já s nimi neměl sebemenší potíž. Dokonce se v závěru soutěže nabídli, že k záchraně pomohou, byť už měli po sezoně,“ vysekl profíkům poklonu Radek Duda.

Tabulky divize B

Konečná tabulka

1. Česká Lípa⋌ 30 23 4 3 55:24 73

2. Jirny⋌ 30 22 4 4 82:40 70

3. Chomutov ⋌30 16 6 8 64:34 54

4. Teplice B⋌ 30 15 5 10 65:40 50

5. Děčín⋌ 30 14 6 10 56:50 48

6. Čelákovice ⋌30 13 5 12 52:36 44

7. Český Brod ⋌30 11 9 10 38:37 42

8. Litvínov ⋌30 12 4 14 43:49 40

9. Brozany ⋌30 13 1 16 47:45 40

10. Most B⋌ 30 11 5 14 49:44 38

11. Rakovník ⋌30 11 4 15 42:62 37

12. Kladno B⋌ 30 10 7 13 36:43 37

13. Chodov ⋌30 9 7 14 29:48 34

14. Blšany ⋌30 10 4 16 43:66 31

15. Toužim⋌ 30 5 5 20 30:86 20

16. Nový Bor ⋌30 5 4 21 33:60 19

Podzim 2008

1. Česká Lípa⋌ 15 11 1 3 24:12 34

2. Chomutov ⋌15 10 3 2 33:13 33

3. Jirny⋌ 15 10 2 3 35:22 32

4. Děčín ⋌15 9 2 4 31:21 29

5. Český Brod ⋌15 8 4 3 22:14 28

6. Čelákovice⋌ 15 8 2 5 31:16 26

7. Teplice B⋌ 15 7 2 6 36:22 23

8. Litvínov ⋌15 7 2 6 26:22 23

9. Kladno B⋌ 15 5 3 7 16:18 18

10. Chodov⋌ 15 5 3 7 16:24 18

11. Most B⋌ 15 5 2 8 22:24 17

12. Rakovník ⋌15 5 2 8 19:27 17

13. Nový Bor⋌ 15 3 4 8 23:28 13

14. Toužim ⋌15 3 3 9 18:43 12

15. Blšany ⋌15 3 1 11 17:49 10

16. Brozany ⋌15 3 0 12 15:29 9

Jaro 2009

1. Česká Lípa ⋌15 12 3 0 31:12 39

2. Jirny ⋌15 12 2 1 47:18 38

3. Brozany ⋌15 10 1 4 32:16 31

4. Teplice B⋌ 15 8 3 4 29:18 27

5. Blšany ⋌15 7 3 5 26:17 24

6. Chomutov⋌ 15 6 3 6 31:21 21

7. Most B ⋌15 6 3 6 27:20 21

8. Rakovník ⋌15 6 2 7 23:35 20

9. Děčín ⋌15 5 4 6 25:29 19

10. Kladno B⋌ 15 5 4 6 20:25 19

11. Čelákovice⋌ 15 5 3 7 21:20 18

12. Litvínov ⋌15 5 2 8 17:27 17

13. Chodov ⋌15 4 4 7 13:24 16

14. Český Brod ⋌15 3 5 7 16:23 13

15. Toužim⋌ 15 2 2 11 12:43 8

16. Nový Bor ⋌15 2 0 13 10:32 6

Doma

1. Jirny ⋌15 15 0 0 50:13 45

2. Česká Lípa ⋌15 12 2 1 37:17 38

3. Rakovník ⋌15 10 1 4 30:18 31

4. Teplice B ⋌15 9 2 4 32:16 29

5. Chomutov ⋌15 8 8 3 37:16 28

6. Čelákovice ⋌15 9 1 5 34:12 28

7. Český Brod ⋌15 6 4 3 24:15 28

8. Chodov⋌ 15 8 4 3 20:16 28

9. Děčín ⋌15 8 3 4 29:21 27

10. Litvínov⋌ 15 7 3 5 24:16 24

11. Kladno B⋌ 15 6 5 4 21:14 23

12. Most B ⋌15 6 4 5 25:17 22

13. Brozany⋌ 15 7 1 7 27:23 22

14. Blšany ⋌15 6 2 7 23:33 20

15. Nový Bor⋌ 15 4 2 9 23:29 14

16. Toužim ⋌15 4 2 9 17:35 14

Venku

1. Česká Lípa⋌ 15 11 2 2 18:7 35

2. Chomutov⋌ 15 8 2 5 27:18 26

3. Jirny⋌ 15 7 4 4 32:27 25

4. Teplice B ⋌15 6 3 6 33:24 21

5. Děčín ⋌15 6 3 6 27:29 21

6. Brozany⋌ 15 6 0 9 20:22 18

7. Čelákovice ⋌15 4 4 7 18:24 16

8. Most B⋌ 15 5 1 9 24:27 16

9. Litvínov⋌ 15 5 1 9 19:33 16

10. Český Brod⋌ 15 3 5 7 14:22 14

11. Kladno B⋌ 15 4 2 9 15:29 14

12. Blšany ⋌15 4 2 9 20:33 14

13. Chodov⋌ 15 1 3 11 9:32 6

14. Rakovník ⋌15 1 3 11 12:44 6

15. Toužim⋌ 15 1 3 11 13:51 6

16. Nový Bor⋌ 15 1 2 12 10:31 5

Zpravodajové Deníku