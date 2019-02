Střední Čechy – Všichni máme v paměti nedělní utkání I. A třídy skupiny Nový Knín – SK Doksy, ve kterém domácí vyhráli 2:1. Ovšem po zápase se na hřišti děly věci, které s fotbalem nemají nic společného. Především agresivita hostujícího Martina Škváry vyvrcholila nejdříve nakopnutím hlavního rozhodčího Jakuba Čermocha do zadnice a poté nasazením mu tzv. kravaty. Přítomen utkání byl i předseda komise rozhodčích Středočského KFS Miroslav Liba.

Fotbalisté Doks (v modrém) v čele s Martinem Škvárou neunesli závěr utkání v Novém Kníně, po němž sestoupili do I. B třídy. Škvára fyzicky napadl rozhodčího Čermocha. | Foto: Jiří Kubík

„To, co hráči Doks předváděli, bylo pod moje rozlišovací schopnosti. Když Doksy postupovaly, na nic si nestěžovaly. Teď když sestupují, tak brečej a neustále si na něco stěžují. Chci poslat vzkaz do Doks, že kopat do rozhodčích nám nikdo nebude. O Doksech jsem dosud nevěděl, nezajímaly mě, ale teď se na ně podívám. To si mohou být jisti.“ řekl na úvod šéf středočeských rozhodčích Miroslav Liba, který asi tři minuty před koncem utkání, aby mohl s autem vyjet ze stadionu v poklidu, odešel.

Ze stadionu jste odjel těsně před koncem, ale všechny události během zápasu jste viděl.

Také už během zápasu nemělo chování hráčů Doks s fotbalem nic společného. Že rozhodčí utkání zvládl, obě penalty nařídil správně, stejně správně vyloučil i tři hráče a ještě po zápase musel čelit útoku především hráčem Doks Martinem Škvárou, za to bych mu dal ještě metál.

Ale co se dělo po utkání na hřišti, to jste neviděl.

Ne, to jsem neviděl, ale stačilo mi, když jsem viděl fotky, které fotograf vašeho deníku nafotil a přiznám se, že jsem byl znechucen, co si hráč dovolí.

Hosté z Doks si stěžují na změnu delegace rozhodčích v poslední chvíli před zápasem. Jak to vlastně bylo?

Je to tak. Vlastně o tom rozhodla porážka Vlašimi doma s Motorletem. Ten poslal Vlašim B do krajského přeboru. Dalšími sestupujícími abonenty byly o víkendu Litol a Čelákovice. Předpokládalo se totiž že Doubravka ve Zličíně neprohraje a dolů půjde Litol nebo Čelákovice. V tom případě by nebylo co řešit. Šly by dolů Doksy i Pečky ze druhé skupiny. Jenže Středočeši se zachránili a bylo tedy jasné, že sestupovat bude jen jeden z 14. místa I. A třídy. Původně jsme do Nového Knína delegovali mladé rozhodčí Fejfara, Hamouze a Joglovou, zatímco Čermocha jsme poslali na krajský přebor do Neratovic. Jenže v té době, kdy byli rozhodčí delegování, se ještě o této sestupové situaci nevědělo. Až po sobotních zápasech jsem inicioval, aby do Nového Knína šli zkušení rozhodčí. Nic proti mladým, ale ti přeci jen nemají zatím tak velké zkušenosti. A tak jsme Čermocha poslali do Nového Knína, kterého jsme zároveň upozornili, aby se nenechal ovlivnit a aby nikomu nestranil. Novému Knínu nešlo o nic a Doksy se rázem objevily v boji o záchranu. To Čermoch splnil. To, že Doksy prohrály, si mohou přičíst na svůj vrub. Vždyť si hráči nejsou nebo v utkání aspoň nebyli schopni ani dvakrát po sobě přihrát.

Když jste viděl fotky z doby po utkání, co se v Novém Kníně dělo. jaká byla na to vaše reakce?

Už jsem řekl, byl jsem znechucen. Doksy mě přesvědčily o tom, že rozhodně nejsou klubem, který nese prapor čistoty fotbalu. Když se rozhodčí zachová tak jak má, tak mu ještě někdo nakope. Je to hnus.

Takže podle vás rozhodčí Čermoch opravdu rozhodl vždy správně?

Rozhodně ano. Naopak tam byla ještě jedna situace, kdy hráč kopl soupeře do hlavy, byť to bylo v souboji o míč. Trend je takový, že se to má trestat, to Čermoch neudělal. Jinak by musely Doksy dohrávat v sedmi lidech.

Ze strany hráče Škváry na hřišti bylo jeho chování vrcholem hrubosti a hulvátství. Trest by asi měl být maximální. Máte vy jako komise rozhodčích možnost u disciplinárky požadovat exemplární trest?

To určitě ne. Komise rozhodčích ani já nic takového nemůžeme udělat. Od toho je disciplinární řád, který v takovém případě ukládá trest od šesti měsíců do pěti let. Čtvrteční disciplinárka rozhodne.

Co říci na závěr?

Snad jen to, že řeči o tzv. čistotě fotbalu jsou v jejich článcích falešné a nesmyslné. Jestli si mysleli, že je nikdo neměl rád, tak teprve to mohou pocítit. Protože já si kopat do rozhodčích nenechám. Musíš umět vyhrát a musíš umět prohrát. My jsme jim stéblo přes cestu nepoložili.