Střední Čechy - Další body si na své konto připsaly i středočeské týmy. Vedly si dobře v ČFL, kde hned tři ze čtyř dokázaly vyhrát. Body ovšem sbíraly i v divizních soutěžích a samozřejmě ve všech soutěžích krajských, kde jsme byli opět svědky řady zajímavých výsledků.

Šlágr I. A třídy Lhota - Tuchlovice (3:1) sledovaly tři stovky diváků | Foto: Petr Kureš

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA

22. kolo:

Vikt. Plzeň B – So Ovčáry 0:2

Fotbalisté Ovčár domácí zaváhání opět odčinili na hřišti soupeře. O jejich vítězství na hřišti plzeňského béčka tentokrát rozhodl dvěma góly ve druhém poločase Ferenc Róth, který je s 12 trefami nejlepším střelcem mužstva v ročníku. Ovčáry se posunuly z pátého na čtvrté místo.

Branky: 47. a 66. Róth. Rozhodčí: Grimm. ŽK: Krmenčík, Nový (oba Plzeň). Poločas: 0:0.

Ovčáry: Straka – Chalupa, Ondrák, Studený, Petřík – Šmidrkal (69. Matějček), Cigánek, Mareš, Martínek (84. Mašanský) – Róth, Hašler (56. Müller). (lk)

Č. Budějovice B – FK Kunice 0:1

Tři cenné body si přivezly Kunice tentokrát z Jihu Čech, když o svém vítězství rozhodly střelou Dvořáka, který využil zmatku v obraně Jihočechů. Domácí nebyli schopni až do konce nic vymyslet, Naopak z nebezpečných brejků hrozily Kunice, ale ani ty už na na stavu utkání nedokázaly nic změnit.

Branka: 29. Dvořák. Rozhodčí: Kožár. ŽK: Rakovan, Simič – Šilhavý. Poločas: 0:1.

FK Kunice: Šilhavý – Šrámek, Havlíček, Hyský – Kočí, Balšánek (80. Lička), Kordiak, Brabec, Engelmann – Zelinka (60. Kounovský), Dvořák (46. Koubek). (vlud)

FK Ml. Boleslav B – Č. Lípa 4:1

Právě Česká Lípa byla poslední mužstvo, které vloni v dubnu dokázalo v Ml. Boleslavi vyhrát 2:1. Od té doby drží Ml. Boleslav B domácí neporazitelnost.

Domácí začali z ostra, ale do vedení šli ve 23. minutě hosté. Ale domácí Ščuk dokázal do přestávky ještě vyrovnat.

Ve druhém poločase branky dlouho nepadaly. Ty se rodily až od 78. minuty, kdy kanonádu rozjel Řezníček. Brzy po něm přidal třetí gól Tvaroha a v nastaveném čase Dudka upravil na konečných 4:1.

Branky: 39. Ščuk, 78. Řezníček, 85. Tvaroha, 90. + 1 Dudka – 23. Řehák. Rozhodčí: Mojsej. ŽK: Brunclík, Svoboda, Řezníček – Voltr, Finklár, Hradecký. Poločas: 1:1.

FK Mladá Boleslav B: Kanaval - Svoboda (88. Borovička), Zbrožek, Brunclík, Horák - Zahustel, Ščuk, Duranski (70. Tvaroha), Dudka - Volf (70. Hadžirešić), Řezníček. (št)

Liberec B – Králův Dvůr 3:1

Hoste začali skvěle, už v 6. minutě Brazilec Viktor nastřelil břevno, ale domácí to vyplašilo k větší aktivitě a už ve 13. minutě šli do vedení. Když ve 20. minutě Liberec zvýšil na 2:0, zdálo se být zle, ale hostující Viktor si oblíbil konstrukci liberecké branky a pro změnu nastřelil zase tyč. Až ve 41. minutě Svátek snížil na 1:2 a vykřesal naději. Jenže gól domácích ihned po přestávce sebral hostům vítr z plachet. Do konce utkání se už nic významného neudálo.

Branky: 13. a 20. Hadaščok, 49. Zieris – 41. Svátek. Rozhodčí: Henych: ŽK: Fleišman – Trantina, Svátek. Poločas: 2:1.

FK Kr. Dvůr: Kudrna – Šilhavý, Sabou, Pavlík (77. Zelenka), Petr, Tlustý, Trantina, Ribeiro (61. Juninho), Machovec, Fulín, Svátek. (vlud)

Ostatní výsledky: Karlovy Vary – Pardubice 0:0, Písek – Chomutov 2:0 (1:0), Bohemians – Vikt. Žižkov B 5:1 (3:0), Hlavice – Jablonec B 2:0 (0:0), Slavia Praha B – Vltavín 0:2 (0:2).

1. FK Bohemians 22 18 2 2 57:18 56

2. Ml. Boleslav B 22 11 7 4 38:24 40

3. Písek 22 12 2 8 34:28 38

4. Ovčáry 22 11 4 7 39:26 37

5. Pardubice 22 10 6 6 37:19 36

6. Hlavice 22 9 9 4 27:20 36

7. Loko Vltavín 22 11 3 8 24:32 36

8. Kunice 22 10 5 7 27:23 35

9. Chomutov 22 10 1 11 36:38 31

10. Česká Lípa 22 8 5 9 27:32 29

11. Budějovice B 22 7 6 9 26:30 27

12. Plzeň B 22 7 5 10 33:34 26

13. Králův Dvůr 22 7 5 10 25:34 26

14. Karlovy Vary 22 6 6 10 25:37 24

15. Vikt. Žižkov B 22 5 6 11 17:32 21

16. Liberec B 22 6 2 14 25:39 20

17. Slavia Praha B 22 4 4 14 26:40 16

18. Jablonec B 22 1 12 9 15:32 15

DIVIZE

Skupina A

20. kolo: Hořovicko – Sez. Ústí B 2:1, Tábor – Vlašim B 0:0, Zličín – Votice 1:3, Bohemians 05 B – Benešov 2:2, Strakonice – Příbram B 2:1, Koloveč – Litol 2:0, Doubravka – Domažlice 1:1, Motorlet – Třeboň 2:1.

1. Domažlice 20 14 2 4 41:26 44

2. Strakonice 20 12 5 3 35:20 41

3. Bohemians B 20 11 3 6 38:24 36

4. Votice 20 10 4 6 36:23 34

5. Benešov 20 8 7 5 34:27 31

6. Motorlet 20 9 4 7 33:28 31

7. Koloveč 20 8 6 6 43:28 30

8. Tábor 20 8 6 6 25:23 30

9. Vlašim B 20 7 6 7 42:36 27

10. Hořovicko 20 8 2 10 34:45 26

11. Příbram B 20 7 4 9 28:32 25

12. Litol 20 7 4 9 32:44 25

13. Sez. Ústí B 20 7 2 11 31:38 23

14. Doubravka 20 6 3 11 22:32 21

15. Třeboň 20 6 3 11 21:32 21

16. Zličín 20 1 1 18 18:55 4

Skupina B

20. kolo: Polepy – Děčín 5:0, Jirny – Meteor Praha 4:0, Čelákovice – Vyšehrad 0:1, Roudnice – Kladno B 2:1, Admira Praha – Most B 2:1, Vilémov – Př. Kopanina 1:0, Český Dub – Teplice B 2:2, Litvínov – Brozany 1:3.

1. Jirny 20 15 4 1 56:18 49

2. Vyšehrad 20 12 5 3 42:24 41

3. Admira Praha 20 12 4 4 42:18 40

4. Roudnice 20 12 2 6 50:26 38

5. Brozany 20 11 5 4 45:31 38

6. Meteor Praha 20 9 6 5 28:24 33

7. Vilémov 20 9 3 8 28:33 30

8. Polepy 20 9 2 9 39:41 29

9. Teplice B 20 8 4 8 39:30 28

10. Český Dub 20 6 6 8 30:29 24

11. Čelákovice 20 7 3 10 23:34 24

12. Most B 20 6 3 11 29:39 21

13. Př. Kopanina 20 6 3 11 29:42 21

14. Litvínov 20 5 1 14 20:51 16

15. Kladno B 20 4 3 13 23:44 15

16. Děčín 20 1 2 17 16:55 5

Skupina C

20. kolo: Velim – Dvůr Králové 2:0, H. Měcholupy – FK Kolín 0:0, Trutnov – Semily 3:0, N. Paka – Chrudim 0:2, Jičín – Letohrad 0:4, Ústí n. O. – Hr. Králové B 0:1, N. Bydžov – Pěnčín/ Turnov 2:1.

1. Letohrad 19 13 2 4 41:18 41

2. Velim 19 11 4 4 32:29 37

3. Chrudim 19 11 3 5 37:19 36

4. FK Kolín 18 8 7 3 27:13 31

5. Hr. Králové B 18 8 6 4 34:18 30

6. H. Měcholupy 19 8 4 7 23:21 28

7. Pěnčín/Turnov 18 8 3 7 27:29 27

8. Náchod 18 7 5 6 27:20 26

9. Nová Paka 19 8 2 9 22:31 26

10. Dvůr Králové 19 6 6 7 27:25 24

11. Ústí n. O. 19 7 2 10 24:27 23

12. Trutnov 18 7 0 11 32:34 21

13. Nový Bydžov 19 5 4 10 18:37 19

14. Semily 19 4 5 10 27:41 17

15. Jičín 19 2 1 16 8:44 7

KRAJSKÝ PŘEBOR

20. kolo

Neratovice – N. Strašecí 2:0 (0:0) Branky: Pazdera, Palanský. Rozhodčí: Pechanec. Diváci: 140.

Český Brod – Čáslav B 3:2 (1:1) Branky: Bureš, Pech, M. Kopecký – Fikejz, Racko. Rozhodčí: Kovář. Diváci: 150.

Zápy – Benátky n. J. 1:0 (0:0) Branka: Böhm. Rozhodčí: Machýček. Diváci: 220.

Tn. Rakovník – Kutná Hora 1:1 (1:0) Branky: Fiedler – Tomíšek. Rozhodčí: Malý. Diváci: 100.

Úvaly – Libiš 2:0 (0:0) Branky: Benčič, Končický. Rozhodčí: Vilhelm. Diváci: 200.

Beroun – SK Rakovník 0:0. Rozhodčí: Nehasil. Diváci: 100.

Štěchovice – Hradištko 3:1 (0:0) Branky: M. Braný, Vagrčka, M. Novák – Jarůšek. Rozhodčí: Svoboda: ČK: Smíšek (Hr). Diváci: 350.

Dobrovice – Brandýs/Bol. 1:1 (1:0) Branky: Krejcar – Sunkovský. Rozhodčí: Šimůnek. Diváci: 160.

1. Zápy 19 14 2 3 43:16 44

2. Neratovice 19 11 3 5 23:18 36

3. Štěchovice 19 10 5 4 37:13 35

4. Úvaly 19 10 4 5 35:24 34

5. Dobrovice 19 9 5 5 43:28 32

6. Nové Strašecí 19 8 5 6 32:26 29

7. Tn Rakovník 19 8 3 8 23:28 27

8. Kutná Hora 19 7 5 7 39:30 26

9. Čáslav B 19 7 4 8 26:31 25

10. Beroun 19 7 4 8 21:32 25

11. Brandýs/Boles. 19 7 3 9 30:33 24

12. Benátky n. J. 19 7 3 9 26:30 24

13. Libiš 19 7 3 9 16:21 24

14. SK Rakovník 19 5 1 13 17:46 16

15. Český Brod 19 3 5 11 23:39 14

16. Hradištko 19 3 3 13 20:39 12

I. A TŘÍDA

Skupina A

20. kolo: Sedlčany – Klecany 5:2 (2:0) Pešek 2, R. Valsa, M. Valsa, Bartoš – Rybecký, Remenec, Lhota – Tuchlovice 3:1 (1:1) Vincenc, Asník, Jiránek – Fitko, Černolice – Petrovice 2:1 (0:0) Podlešák, Zakopal – Kilián, Nová Ves – Nový Knín 1:0 (1:0) J. David, Sp. Příbram – Nelahozeves 4:0 (1:0) Dražan 2, Smejkal, Houdek, Vraný – Doksy 1:2 (1:0) Galbavý – Mařík, Vondrák, Dobřichovice – Hvozdnice 5:1 (2:0) Karda 2, Kalivoda, Krajči, Debnár – Mráz.

1. Černolice 18 11 6 1 41:13 39

2. Sp. Příbram 18 11 2 5 32:16 35

3. Dobřichovice 18 10 2 6 38:23 32

4. Vraný 18 9 3 6 34:35 30

5. Tuchlovice 17 9 2 6 28:27 29

6. Sedlčany 18 9 1 8 51:34 28

7. Slaný 17 8 1 8 42:29 25

8. Nový Knín 18 7 3 8 29:30 24

9. Lhota 17 7 3 7 29:33 24

10. Doksy 18 7 1 10 28:35 22

11. Nová Ves 18 6 3 9 27:27 21

12. Petrovice 17 6 2 9 30:28 20

13. Hvozdnice 18 6 1 11 28:53 19

14. Nelahozeves 18 5 3 10 25:39 18

15. Klecany 18 5 1 12 23:63 16

Skupina B

20. kolo: Červené Pečky – Zásmuky 1:0 (0:0) Kulhánek, Nymburk – Pšovka Mělník 3:0 (2:0) Holan, Bobek Ott, Uhlířské Janovice – Radim 2:1 (1:1)Volf, Churavý – Havránek, Týnec n. S. – Benešov B 2:4 (0:1) Vavrek, Radačovský – Konečný 2, Podhorský, Kondáš, Jílové – Mnichovo Hradiště 2:0 (0:0) T. Javůrek, Vl. Müller, Semice – Zeleneč 2:4 (2:1) Koštíř, Bříza – Socher 2, Vrána, Janoušek, Bakov n. J. – Brandýs/Boleslav B 1:1 (0:1) Kořínek – Páral, Poděbrady – Louňovice 0:0.

1. Louňovice 19 12 4 3 33:19 40

2. Nymburk 19 12 1 6 42:26 37

3. Benešov B 19 9 6 4 31:19 33

4. Mn. Hradiště 19 10 3 6 31:25 33

5. Zásmuky 19 10 3 6 29:24 33

6. Uhl. Janovice 19 9 2 8 21:23 29

7. Poděbrady 19 8 4 7 39:30 28

8. Týnec n. S 19 9 1 9 33:35 28

9. Semice 19 8 3 8 33:35 27

10. Radim 19 8 2 9 31:36 26

11. Jílové 19 7 2 10 31:32 23

12. Bakov n. J 19 6 5 8 24:26 23

13. Zeleneč 19 6 3 10 26:39 21

14. Červ. Pečky 19 6 2 11 28:35 20

15. Brandýs/Bol. B 19 5 2 12 32:38 17

16. Pš. Mělník 19 4 3 12 22:44 15

I. B TŘÍDA

Skupina A

16. kolo: Jeneč – Loděnice 3:0 (2:0) Jar. Kotík, Paszto, Ivanov, Lidice – Braškov 1:1 (0:0) Hackl – Nachtigal, Hostouň – Velvary 2:1 (2:0) Slanina 2 – Zavadil, Bránov – Hřebeč 5:2 (2:2) Polák 2, Dochtor 2, Kuchař – Machuta, Marc, Králův Dvůr B – Senomaty 6:1 (2:0) Maurilio 3, M. Novák 2, Veselý – Hůla, Tuchoměřice – Velká Dobrák 0:0, Městečko – Mutějovice 1:4 (0:1) Mácha – Kozák 2, Staněk 2.

1. Hostouň 16 11 2 3 41:20 35

2. Hřebeč 16 10 1 5 43:22 31

3. Velká Dobrá 16 9 3 4 39:18 30

4. Velvary 16 9 2 5 27:20 29

5. Loděnice 16 9 1 6 41:23 28

6. Branov 16 9 1 6 42:32 28

7. Lidice 16 8 3 5 32:31 27

8. Mutějovice 16 8 1 7 30:41 25

9. Jeneč 16 6 0 10 22:28 18

10. Tuchoměřice 16 5 3 8 19:28 18

11. Braškov 16 5 2 9 26:30 17

12. Městečko 16 4 4 8 25:43 16

13. Kr. Dvůr B 16 4 1 11 24:44 13

14. Senomaty 16 3 0 13 20:51 9

Skupina B

16. kolo: Kosmonosy – Rejšice 3:0 (2:0) Holický 2, Keszeg, Vysoká – Záryby 2:0 (0:0) Rolenc, Řepín – Dolnobousovský SK 3:0 (1:0) Dvořák 2, Novák, Luštěnice – Bělá pod Bezdězem 5:0 (2:0) Zikmunda 2, Kopa, Hrdlička, Janek, Lužec – Dlouhá Lhota 1:4 (1:3) Levý – Krouský 2, Šolc, Novotný, Tišice – Kosořice 2:2 (1:1) Kanovský 2 – Tomášek, Kiceluk, FC Mělník – Kropáčova Vrutice 5:1 (2:1) Veselý 2, Hakl, Antonín, Jiskra – Manda.

1. Dlouhá Lhota 16 10 3 3 45:23 33

2. Řepín 16 8 7 1 33:13 31

3. Kosmonosy 16 10 1 5 42:28 31

4. Záryby 16 7 5 4 29:24 26

5. Kosořice 16 7 2 7 27:28 23

6. FC Mělník 16 7 2 7 34:36 23

7. Běla p. B. 16 7 1 8 32:37 22

8. Luštěnice 16 6 3 7 34:30 21

9. Rejšice 16 6 3 7 20:26 21

10. Vysoká 16 6 1 9 25:31 19

11. Dol. Bousov 16 5 3 8 24:30 18

12. Kr. Vrutice 16 5 3 8 33:42 18

13. Tišice 16 3 6 7 17:28 15

14. Lužec 16 4 2 10 29:48 14

Skupina C

16. kolo: Rožďalovice – Libodřice 2:2 (0:1) Pavel, Ott – Sova, Bohuslav, Jirny – Sokoleč 2:0 (1:0) Lohojda, Přibyl, Sadská – Milovice 1:5 (1:0) Čapek – Jánský 2, Magada, L. Müller, Beneš, Bílé Podolí – Lysá n. L. 3:4 (2:0) Jelínek 2, Skala – Kříž 2, Pavliš, Novák, Tupadly – Velim B 1:5 (1:2) Semrád – Jansta, Jelínek, Soukup, Psohlavec, Slavík, Poříčany – Ostrá 1:2 (0:1) Touš – Müller, Dozorec, Nové Dvory – Nymburk B 2:2 (1:0) Rak 2 – Havlík, Kukla.

1. Velim B 16 13 2 1 58:17 41

2. Milovice 16 11 3 2 41:22 36

3. Lysá n. L. 16 10 1 5 33:22 31

4. Sokoleč 16 9 2 5 38:22 29

5. Ostrá 16 8 3 5 39:32 27

6. Jirny B 16 8 1 7 27:24 25

7. Rožďalovice 16 6 4 6 29:27 22

8. Poříčany 16 6 2 8 32:40 20

9. Nymburk B 16 5 4 7 37:37 19

10. Tupadly 16 5 3 8 22:36 18

11. Bílé Podolí 16 5 1 10 38:49 16

12. Libodřice 16 4 4 8 33:47 16

13. Sadská 16 5 1 10 30:47 16

14. Nové Dvory 16 0 3 13 12:47 3

Skupina D

16. kolo: Kondrac – Sedlec/Prčice 2:3 (1:1) M. Kubín, Mleziva – Ruzha 2, Mára, Kostelec u Kř. – Chotýšany 4:0 (1:0) Dixa 2, Tesařík 2, Nespeky – Jesenice 1:6 (1:2) T. Rosenvald – Kratochvíl 2, Beneš, Táčner, Pytelka, vlastní, Teplýšovice – Kouřim 1:0 (0:0) Kukač, Tuchoraz – Chocerady 4:0 (2:0) Pazderec 2, Rozumný, Nekolný, Poříčí n. S. – Ratboř 3:1 (2:0) Šimáček, Trpišovský, vlastní – Brtník, Říčany – Zbraslavice 1:0 (0:0) Fliegel.

1. Kostelec u Kř. 16 11 2 3 47:15 35

2. Tuchoraz 16 10 1 5 41:41 31

3. Jesenice 16 9 2 5 45:27 29

4. Poříčí n. S. 16 9 2 5 38:25 29

5. Teplýšovice 16 9 2 5 20:23 29

6. Chocerady 16 8 1 7 24:27 25

7. Nespeky 16 8 0 8 27:38 24

8. Kouřim 16 7 2 7 30:30 23

9. Říčany 16 7 0 9 23:27 21

10. Sedlec/Prčice 16 7 0 9 24:30 21

11. Kondrac 16 6 0 10 34:33 18

12. Zbraslavice 16 6 0 10 28:29 18

13. Chotýšany 16 4 1 11 30:44 13

14. Ratboř 16 3 3 10 19:41 12

Skupina E

16. kolo: Cerhovice – Hostomice 1:3 (1:1) Pichlík – Lenkvík, Budil, Kuba, Březnice – Dobříš 0:2 (0:1) Karas, Šrain, Praskolesy – Tochovice 1:1 (1:1) J. Hrdlička – Havrlík, Všenory – Lety 4:2 (2:2) Dali 3, Hrdlička – Jůna, Jablonský, Zdice – Mníšek p. B. 2:0 (0:0) Čihař 2, Hořovicko B – Žebrák 5:3 (3:0) Diviš 2, Šimůnek, Zítek, Lehocký – Dochtor 2, Nesnídal, Podlesí – Vonoklasy 0:0.

1. Všenory 16 16 0 0 71:11 48

2. Dobříš 16 11 1 4 41:20 34

3. Mníšek p B.. 16 8 2 6 36:30 26

4. Podlesí 16 6 6 4 26:24 24

5. Hostomice 16 7 3 6 30:30 24

6. Březnice 16 6 3 7 25:28 21

7. Cerhovice 16 5 5 6 29:29 20

8. Hořovicko B 16 6 2 8 30:41 20

9. Praskolesy 16 6 2 8 31:49 20

10. Zdice 16 5 4 7 25:31 19

11. Tochovice 16 5 3 8 22:33 18

12. Lety 16 5 2 9 29:39 17

13. Žebrák 16 4 2 10 28:39 14

14. Vonoklasy 16 3 3 10 21:40 12