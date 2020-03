Fotbal Živnůstkovi chybí. Má ale více času na přítelkyni

/ROZHOVOR/ Je oporou zadních řad nováčka krajské I.B třídy z Kněžic. A není to tak dávno, co fotbalista Tomáš Živnůstka oblékal dres poděbradské Bohemie. Po letním postupu domovských Kněžic se vrátil, aby pomohl soutěž udržet. Jenže jeho tým nasbíral na podzim jen osm bodů a je v tabulce skupiny C úplně poslední. A nyní se neví, zda bude sezona vůbec kvůli šířící se nákaze koronaviru pokračovat.

Opora. Tomáš Živnůstka je oporou zadních řad Kněžic | Foto: Foto: Deník

Se sportováním je na nějaký čas konec. Jak se může amatérský fotbalista udržovat? Plánujete nějaké individuální tréninky? Přesně tak, nic jiného nám ani nezbývá. Určitě se dá připravovat individuálně, je to jen o hlavě a donutit se jít proběhnout nebo si zaposilovat doma. Je také možné dostat od trenérů plán. Jde to třeba i v I.B třídě? Plán určitě možné je dostat, ale jak jsem říkal, záleží na každém, jak k tomu přistoupí. Je to o zodpovědnosti. Každý to děla pro sebe a ne pro trenéra. Dnes jsou různé plány, tréninky na internetu, jsou různé aplikace na běh na posilování. Boleslavský mladík Jakub Klíma: Kabina mi chybí. Ale co se dá dělat Přečíst článek › Kontrola ale není žádná… Na téhle úrovni to nedonutíte asi všechny hráče týmu. Při tréninku u kolektivních sportů je takovým bonusem fakt, že spolu pracuje celá skupina. Donutí se člověk trénovat naplno podle daného plánu? Dnes máme společné skupiny jako messenger, nebo whatsapp, tam můžou proběhnout nějaká hecování, sázky, atd. Co ale v době volna, když fotbalisté nemohou zajít třeba ani na kus řeči do hospody? Co s volným časem děláte vy? Já jsem hodně pracovně vytížený, po práci se teď hodně věnuji přítelkyni, máme oba toho volna více. Každý den se snažím něco dělat pro sebe individuálně, ať už třeba jen na půl hodiny posilování doma u televize nebo chodím pravidelně běhat, to může každý. Ale jsme v Česku a každý je tady pohodlný, opět záleží na každém. Máte za sebou zimní přípravu, která bolí. A nyní nemůžete naběhané kilometry prodat na hřišti. Jak tohle snášíte? Je to pro všechny stejné, bohužel je taková situace. Samozřejmě že mi fotbal chybí, ať už osobně na hřišti nebo i v televizi nebo jako divákovi na tribuně. S rozhodnutím o ukončení ligy se ještě mělo počkat, míní opora Nymburka Přečíst článek ›

