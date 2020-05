Předseda fotbalového klubu Slovan Lysá nad Labem Petr Jirsa přišel s nápadem. V době fotbalového volna amatérských hráčů by se měl sehrát menší turnaj s pracovním názvem Pohár Labe.

V turnaji by měla startovat čtyři mužstva – Slovan Lysá nad Labem (krajský přebor), Bohemia Poděbrady (krajský přebor), Sportovní sdružení Ostrá (divize) a Polaban Nymburk (divize). Mělo by se hrát ve dvou víkendech. V tom prvním by se hrála dvě semifinálová střetnutí, o týden později pak souboj o třetí místo a finále. „Nabízíme možnost sehrát všechny zápasy u nás. Ale může to být i jinak. Pokud se týmy domluví, že to sehrají na jiném hřišti, pak s tím nemáme problém. Ještě sháním nějakou záštitu,“ uvedl Petr Jirsa.