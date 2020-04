Online reportáž o koronaviru najdete ZDE

Fotbalová sezona pro amatérské fotbalisty skončila. Co na to říkáte?

Co se dá dělat, upřímně jsem s tím počítal. Situace k tomu spěla.

Pro některé starší hráče to může být problém. Vnímáte to také tak?

Jak se to vezme, potřebuji nějaké neduhy doléčit, takže kdy jindy, než při takovém dlouhém výpadku. Horší bude motivace dál, toho volného času jsem nikdy tolik neměl a upřímně není to špatné, zatím (smích).

A jak to cítíte ze svého pohledu? Bude těžké se dostat zpět do kondice a do formy?

Ve svém věku nemůžu úplně pohyb vyřadit, tělo to potřebuje a hlava taky, tudíž musím najít alternativu, která uspokojí oboje (úsměv).

Vy jste navíc učitelem na základní škole. Jak zvládáte toto období?

To je jiné omezení, náročné. Posíláme dětem práci, snažíme se o výuku. Komunikujeme jinak, situace je opravdu výjimečná.

Čím se zabavíte ve volném čase?

Naštěstí rodiče mají zahradu, takže se synem trávíme většinu času u nich. Bohužel on trpí asi nejvíce, absence kolektivu a vyžití je u něho nejmarkantnější. Občas je to náročné (smích).

Těšíte se více do školy nebo na fotbalový trávník?

Těším se více do školy, asi překvapení, ale práce mě i po patnácti letech zatím baví. Chybí mi ta komunikace s dětmi, to mi e-mail nenahradí.

Udržujete se nějak v kondici sám individuálně?

Přemýšlel jsem co udělat a oprášil jsem in-linové brusle. Co máme syna, tak jsem na nich nestál, naštěstí už dojede na kole na soutok. A od rodičů jsem přivezl posilovací lavici, takže doma posilujeme. Nedá se to samozřejmě plnohodnotně nahradit, ale alespoň něco.