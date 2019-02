Městec Králové - Branky Velenského a Suchochleba rozhodly o tom, že všechny body zůstaly v okresním derby krajské I.B třídy nováčkovi soutěže.

V dalším kole fotbalové I.B třídy si proti sobě zahrály dva okresní celky. Městec Králové, nováček, soutěže, hostil na svém trávníku Poříčany. A z výhry se radoval domácí celek.

Městec Králové - Poříčany 2:0

Přestože hostující mužstvo disponuje několika dost vysokými hráči, zničil Městec Králové svého soupeře hlavou po standardních situacích.

Domácí od začátku diktovali tempo hry, byli aktivnější, ale na branku si museli diváci počkat až do 34. minuty. Do šancí se dostával pouze Velenský. Už v 10. minutě měl tutovku po přihrávce od Votavy, ale mířil jen do gólmana. Pak hosty varoval ještě dvakrát při hlavičkových pokusech, ti to ale nebrali vážně. Ve 34. minutě zahrával Veselý trestný kop, na míč si naskočil Velenský a otevřel skóre – 1:0.

Jedinou vyloženou příležitost měli téměř neškodní hosté ve 12. minutě, ale Jiří Puk se ukvapil se střelou, když byl tváří v tvář gólmanovi.

V 58. minutě udeřil Městec podruhé. Další trestný kop poslal hlavou do sítě Suchochleb – 2:0. Domácí mohli přidat ještě třetí gól, ale Veselý neproměnil pokutový kop. Náznak šance měli ještě hosté, ale s dělovkou Ondřeje Puka si Mojžíš lahůdkově poradil.

„Měli jsme navrch a zahráli jsme zatím nejlepší zápas. Kromě jedné chyby jsme vyložený kiks neudělali a mohli jsme ještě dva nebo tři góly přidat. Celkově jsem hodně spokojený,“ radoval se z plného bodového zisku královéměstecký trenér Zbyněk Eliáš. „Soupeř nás naštěstí moc neprověřil. Já jsem se toho obával, ale nám také pomohlo to, že nehrál Koula. Kromě jedné šance si hosté nic nevytvořili,“ hodnotil utkání kouč Městce.

Očividně hodně zklamaný byl trenér poraženého celku Václav Kupr. „Směrem dopředu jsme nic nevymysleli a vzadu jsme udělali dvě hrubé chyby,“ našel ihned příčiny porážky poříčanský stratég. „Dvakrát jsme nepohlídali hráče při standardní situaci a bylo to. Pak jsme se snažili víc útočit, ale domácí si už vítězství pohlídali. Měli jsme jen dvě šance, to je málo. Jsem zklamaný, chtěli jsme alespoň bod,“ řekl trenér, kterému chyběl útočník Koula. „Těžko říct, jestli nám chyběl. Ale je to klíčový hráč,“ dodal Kupr.

Branky: 34. Velenský, 58. Suchochleb. Rozhodčí: Pejša. ŽK: Holler, Prejsek, Touš (všichni Poříčany). Diváci: 300. Poločas: 1:0.

Městec Králové: Mojžíš – J. Poděbradský, Krejčí, M. Hradečný, Kafka (84. Rybář) – Veselý, Suchochleb, Rusin (74. Langr), Kvasnička – Velenský, Votava.

Poříčany: Hanuš – Prejsek, Sedláček, Touš, Holler – Kasal (54. Freund), Košický, Zajíc, Hlavatý – J. Puk, O. Puk.