Mnichovo Hradiště – S pořádnými příděly se vrátili fotbaloví dorostenci Unionu Čelákovice z Mnichova Hradiště, kde sehráli další zápasy krajského přeboru. Starší dorost vyfasoval deset branek, mladší jen o dvě méně.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Mn. Hradiště – Čelákovice 10:0

Pořádný debakl vyfasovali starší dorostenci Unionu Čelákovice. A to byl v poločase stav nula nula. Ve druhém dějství se hra hostí zcela rozpadla a výsledkem toho bylo deset gólů v jejich síti.

„V prvním poločase jsme ještě vzdorovali. Ale po dvou nucených střídáních v našem týmu dohrávalo utkání devět mladších dorostenců. To už nás domácí přejeli. Byl to totální kolaps,“ nehledal výmluvy čelákovický trenér Pavel Hájek. „Góly pak šly rychle za sebou. Domácí nás tlačili a přehrávali už v prvním dějství, kdy měli asi tři tutovky a ve druhé už to tam začalo padat,“ smutnil kouč Hájek.

Poločas: 0:0. Čelákovice: Červený – Zeman, Lerbletier, Livora, Sysel – Kravčuk, Gaži, A. Braniš (55. Chudoba), P. Braniš – Pánek, Frydrych (28. Kolovecký).

Mn. Hradiště – Čelákovice 8:0

Mladší dorost Unionu na tom nebyl o mnoho lépe. Unavení hráči hostí neměli proti domácím žádnou šanci a už v poločasové přestávce prohrávali pětibrankovým rozdílem.

„Tady nebylo co řešit. Vždyť hrála skoro stejná sestava jako za starší. A ještě jsme hráli v deseti. Na začátku jsme domácí ještě pozlobili, ale pak to byla jednoznačná záležitost,“ dodal čelákovický trenér.

Poločas: 5:0. Čelákovice: Červený – Vorasický, Livora, Zadražil, Sysel – Vacek, Pánek, Kolovecký, P. Braniš – Chudoba.